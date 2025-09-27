Live TV

Video Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Sistem Tor - M2
Sistem antiaerian rusesc Tor - M2. Foto: Profimedia

Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei.

Forțele ucrainene de sisteme fără pilot continuă să demonteze sistematic elementele cheie ale apărării aeriene a Rusiei. Pe una dintre liniile frontului active, operatorii Regimentului 412 Nemesis au lovit două sisteme moderne de rachete sol-aer Tor-M2, fiecare în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari. Ca urmare, un sistem a fost complet distrus, iar celălalt a suferit daune grave, scrie Defense Express.

Tor-M2 este un sistem de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, capabil să intercepteze ținte aeriene la distanțe de până la 15 kilometri. Rusia utilizează aceste sisteme pentru a proteja unitățile militare și infrastructura critică de avioanele, rachetele și dronele ucrainene.

Acestea joacă, de asemenea, un rol important în protejarea sistemelor de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, precum S-300 și S-400, formând o rețea defensivă stratificată.

Distrugerea sau dezactivarea acestor sisteme reduce semnificativ eficacitatea apărării aeriene stratificate a Rusiei. Acest lucru creează mai multe oportunități pentru dronele, rachetele și aeronavele Ucrainei de a opera cu un risc redus de a fi doborâte. Fiecare pierdere generează, de asemenea, costuri financiare și industriale majore pentru Rusia, deoarece noile sisteme Tor-M2 costă zeci de milioane de dolari și nu sunt produse în număr mare.

Potrivit Forțelor Sistemelor Fără Pilot, operațiunea a fost desfășurată folosind soluții inovatoare. Detaliile tehnologiilor implicate rămân clasificate din motive de securitate.

Această abordare adaptivă permite operatorilor ucraineni să fie cu un pas înainte, ajustându-și tacticile la condițiile de pe câmpul de luptă și la tipul de ținte.

După cum a raportat anterior Defense Express, parașutiștii din Brigada 95 de Asalt Aerian Separată a Ucrainei au distrus o dronă de recunoaștere rusă Forpost de mare valoare în timpul unei recente operațiuni, apoi, în cuvintele luptătorilor, „au plecat în căutarea unei noi ținte”. Atacul a fost anunțat pe pagina oficială a Brigăzii și salutat de unitate ca un alt atac de succes împotriva resurselor de informații ale inamicului.

Echipele de intervenție rapidă ale brigăzii au detectat și au angajat sistemul Forpost în timp ce acesta încerca să scape. Potrivit parașutiștilor, drona a accelerat pentru scurt timp la viteze de peste 160 km/h, dar nu a reușit să evite interceptarea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
4
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața...
maternitate picioare de bebeluș
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un...
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în...
Ultimele știri
Medicul Adrian Marinescu: Infecţiile nosocomiale există oriunde în lume. Ce e important este să putem să le prevenim
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
Alexander Lukașenko i-a propus lui Vladimir Putin să construiască o centrală nucleară pentru a da energie electrică Ucrainei ocupatea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Jucărie Ucraina
Forțele ruse au obligat 48 de copii ucraineni să urmeze tratament psihiatric în Donețk, după ce i-a acuzat de „extremism”
Alertă în Danemarca: noi drone suspecte au apărut deasupra celei mai mari baze aeriene din țară
Dronă
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului
ponta
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Putin caută fisuri în apărarea Europei. Exemplul Moldovei, unde lupta de destabilizare se duce fără mănuși
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Salariul administratorului de bloc, în 2025. Cum se calculează?
Digi FM
Cu cine se confruntă partidul Maiei Sandu la alegerile de duminică din Republica Moldova. Dezinformarea e în...
Digi Sport
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...