Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei.

Forțele ucrainene de sisteme fără pilot continuă să demonteze sistematic elementele cheie ale apărării aeriene a Rusiei. Pe una dintre liniile frontului active, operatorii Regimentului 412 Nemesis au lovit două sisteme moderne de rachete sol-aer Tor-M2, fiecare în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari. Ca urmare, un sistem a fost complet distrus, iar celălalt a suferit daune grave, scrie Defense Express.

Tor-M2 este un sistem de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, capabil să intercepteze ținte aeriene la distanțe de până la 15 kilometri. Rusia utilizează aceste sisteme pentru a proteja unitățile militare și infrastructura critică de avioanele, rachetele și dronele ucrainene.

Acestea joacă, de asemenea, un rol important în protejarea sistemelor de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, precum S-300 și S-400, formând o rețea defensivă stratificată.

Distrugerea sau dezactivarea acestor sisteme reduce semnificativ eficacitatea apărării aeriene stratificate a Rusiei. Acest lucru creează mai multe oportunități pentru dronele, rachetele și aeronavele Ucrainei de a opera cu un risc redus de a fi doborâte. Fiecare pierdere generează, de asemenea, costuri financiare și industriale majore pentru Rusia, deoarece noile sisteme Tor-M2 costă zeci de milioane de dolari și nu sunt produse în număr mare.

Potrivit Forțelor Sistemelor Fără Pilot, operațiunea a fost desfășurată folosind soluții inovatoare. Detaliile tehnologiilor implicate rămân clasificate din motive de securitate.

Această abordare adaptivă permite operatorilor ucraineni să fie cu un pas înainte, ajustându-și tacticile la condițiile de pe câmpul de luptă și la tipul de ținte.

După cum a raportat anterior Defense Express, parașutiștii din Brigada 95 de Asalt Aerian Separată a Ucrainei au distrus o dronă de recunoaștere rusă Forpost de mare valoare în timpul unei recente operațiuni, apoi, în cuvintele luptătorilor, „au plecat în căutarea unei noi ținte”. Atacul a fost anunțat pe pagina oficială a Brigăzii și salutat de unitate ca un alt atac de succes împotriva resurselor de informații ale inamicului.

Echipele de intervenție rapidă ale brigăzii au detectat și au angajat sistemul Forpost în timp ce acesta încerca să scape. Potrivit parașutiștilor, drona a accelerat pentru scurt timp la viteze de peste 160 km/h, dar nu a reușit să evite interceptarea.

Editor : Sebastian Eduard