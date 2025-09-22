Live TV

Video Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”

Be-12 Chaika
Hidroavion cu capacități antisubmarine Be-12 Chaika. Foto Profimedia

Pentru prima dată de la începutul războiului, forțele ucrainene au lovit două hidroavioane rusești Be-12 Chayka în Crimeea ocupată, a raportat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) pe 22 septembrie.

Atacul a fost efectuat pe 21 septembrie de unitatea specială „Primari” a HUR, potrivit declarației, scrie Kyiv Independent.

„Este primul atac asupra unui Be-12 din istorie”, a declarat agenția.

Be-12 Chayka (denumirea NATO „Mail”), proiectat de sovietici, este un hidroavion echipat cu sisteme de mare valoare utilizate pentru detectarea și angajarea submarinelor.

Separat, forțele ucrainene au lovit și un elicopter rus Mi-8, a afirmat HUR.

Cu o zi înainte, pe 21 septembrie, agenția a raportat că a distrus trei elicoptere rusești Mi-8 și o stație radar în Crimeea.

Crimeea, ocupată ilegal de Rusia în 2014, a devenit o țintă frecventă a atacurilor ucrainene împotriva infrastructurii militare de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

În seara zilei de 21 septembrie, drone ucrainene au lovit stațiunea Foros din peninsulă, provocând pagube și victime, potrivit reprezentanților ruși. Ținta presupusă, Sanatoriul Foros, este o stațiune de lux situată în apropierea a patru case de vacanță ale elitei politice ruse.

