Toate cisternele sau camioanele care se îndreaptă către Crimeea au devenit ținte.

Forțele de Apărare ale Ucrainei au prezentat noi atacuri asupra echipamentelor militare rusești, realizate cu ajutorul dronelor, în cadrul operațiunii „Blocaj logistic”, scrie Ukrinform.

Cisterne, camioane, transporturi militare – nimic nu mai este sigur în fața dronelor ucrainene care caută să izoleze Crimeea, atacând principalele rute de aprovizionare.

Potrivit Ukrinform, Forțele de Apărare din Sud au raportat acest lucru pe Telegram și au publicat un videoclip.

Editor : Sebastian Eduard