Video Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori Data publicării: 13.07.2026 10:18 Foto: Prodfimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Toate cisternele sau camioanele care se îndreaptă către Crimeea au devenit ținte. Forțele de Apărare ale Ucrainei au prezentat noi atacuri asupra echipamentelor militare rusești, realizate cu ajutorul dronelor, în cadrul operațiunii „Blocaj logistic”, scrie Ukrinform.Cisterne, camioane, transporturi militare – nimic nu mai este sigur în fața dronelor ucrainene care caută să izoleze Crimeea, atacând principalele rute de aprovizionare.Potrivit Ukrinform, Forțele de Apărare din Sud au raportat acest lucru pe Telegram și au publicat un videoclip. O dronă de tip Shahed s-a prăbuşit şi a explodat în raionul Căuşeni din Republica Moldova Cultul notei 10 în școala românească. Specialiștii explică de ce proba perfecțiunii devine o problemă: „Boala este cuvântul «doar»” Cod galben de ploi și vijelii în 26 de județe și București. Cum va fi vremea săptămâna viitoare Pericolul ascuns al mașinilor secondhand. La ce trebuie să fim atenți: „Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice” O familie de berze a devenit atracție turistică, după ce și-a făcut cuibul pe caroseria unei mașini montate pe un stâlp Agricultură la mila vremii. Cu ce au înlocuit fermierii din vestul țării culturile de cereale, în lipsa sistemelor de irigații Imagini virale cu un șofer care circulă pe contrasens pe A7. Bărbatul a fost identificat de polițiști Țânțarii nu înțeapă la întâmplare oamenii. Medic: „Sunt mai mulți factori care pot să ne facă atractivi” Topul celor mai frumoase plaje din Grecia. O insulă preferată de români pentru vacanțe domină clasamentul Editor : Sebastian Eduard Etichete: transport camion crimeea drona uav Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când... 3 Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în... 4 Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a... 5 Mesaj al unui lider PNL pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor de luni. Alexandru...