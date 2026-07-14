Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat, la ora 10:00, la Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova, transmite presa de peste Prut.

Pentru moment, MAE de la Chișinău nu a precizat motivul convocării lui Ozerov, însă amintim că, în noaptea de duminică spre luni, o dronă rusească s-a prăbușit în apropierea localității Copanca din raionul Căușeni.

În urma cercetărilor efectuate de specialiștii din Batalionul Geniu „Codru”, s-a stabilit că este vorba despre o dronă de tip Gheran-2, utilizată de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor cântărea 248,2 kilograme și a fost avariat în urma impactului cu solul și a incendiului provocat de combustibilul din rezervor, însă încărcătura explozivă a rămas conectată la sistem, reprezentând un pericol major.

Zona în care a căzut drona a fost izolată de autorități, iar accesul persoanelor neautorizate a fost restricționat până la finalizarea operațiunii de neutralizare.

Autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale în urma incidentului.

Editor : A.R.