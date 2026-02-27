Live TV

Video Momentul în care tramvaiul deraiează și intră în vitrina unui magazin, la Milano. Imaginile surprinse de o cameră auto

milano tramvai deraiat
Un tramvai a deraiat în Milano, Italia. Foto: Profimedia Images

Momentul în care tramvaiul liniei 9 a luat curba cu viteză mare și a ieșit de pe șine, izbindu-se de colțul unei clădiri, în Piazza Vittorio Veneto, zona Porta Venezia din Milano a fost surprins în imagini de o cameră de pe bordul unei mașini aflate în apropiere.

Incidentul a dus la moartea a două persoane și rănirea altor 49 de oameni, potrivit bilanțului provizoriu, informează Rainews.it. Prima victimă confirmată este un pieton în vârstă de 60 de ani, lovit de vehiculul provenit din Piazza della Repubblica și care se îndrepta spre Porta Venezia.

Tramvaiul de pe linia 9 a deraiat, vineri în jurul orei 16:00, în Piața Vittorio Veneto, în zona Porta Venezia, la Milano, oprindu-se în fața unui imobil, mai exact în vitrina unui magazin.

Sunt în desfășurare verificări pentru a stabili ce a provocat deraierea, una dintre ipoteze fiind viteza mare cu care a fost luată curba dinspre via Lazzaretto.

La fața locului s-a aflat și primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, care a declarat jurnaliștilor: „O tragedie. Este dificil să ne aventurăm în analize despre ceea ce s-a întâmplat, vor exista anchete.”.

Vatmanul  a fost transportat la spital pentru investigații, după ce ar fi spus că i s-a făcut rău.

Nu este încă clar ce a cauzat deraiera, posibil viteza mare cu care a fost abordată curba de pe Via Lazzaretto. Sunt făcute cercetări pentru omor din culpă.

Ministerul român al Afacerilor Externe a anunțat că nu au fost primite solicitări de asistență consulară, însă Consulatul General de la Milano s-a autosesizat.

Editor : Ana Petrescu

