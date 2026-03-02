Live TV

Radar Kasta
Foto: Profimedia
Ucraina: fiecare a treia lovitură este dată de drone

Dronele ucrainene lasă „în beznă” apărarea aeriană a Rusiei chiar deasupra liniei frontului. La 1 martie, o stație radar rusă cheie, „Kasta”, a fost distrusă pe frontul de la Zaporojie, potrivit lui Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

Atacul a fost efectuat de soldații ucraineni din Brigada 414 Separată de Atac UAV „Birds of Madiar”, împreună cu Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei.

Radarul „Kasta” 35N6 este o stație de supraveghere a spațiului aerian autopropulsată cu două coordonate, concepută pentru a detecta ținte aerodinamice la altitudini extrem de joase și pentru a transmite date către apărarea aeriană rusă, forțele aerospațiale și sistemele militare de comandă și control ale apărării aeriene.

Radarul poate detecta simultan până la 20 de ținte aeriene pe minut la altitudini ultra-joase de până la 100 de metri, la o adâncime de 44 km și la altitudini de până la 6.000 de metri, la distanțe de până la 115 km. Sisteme de acest tip permit inamicului să „vadă” dronele și aeronavele ucrainene care se apropie, raportează Militarnyi.

 

Ucraina: fiecare a treia lovitură este dată de drone

Forțele de sisteme fără pilot din Ucraina au raportat că fiecare a treia lovitură confirmată în timpul iernii a fost rezultatul muncii operatorilor de drone. În perioada de iarnă, trupele au lovit 30.090 de militari ruși:
• Decembrie — 12.037
• Ianuarie — 9.381
• Februarie — 8.672

Dronele Ucrainei distrug sistematic armele și echipamentele militare rusești, inclusiv mijloacele de apărare aeriană ale Rusiei. Distrugerea radarului „Kasta” este unul dintre episoadele cheie ale acestei campanii de „orbire” a forțelor rusești de pe linia frontului.

