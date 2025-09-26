Live TV

Moscova acceptă toate condițiile puse de Delhi, pentru ca India să ia în considerare achiziționarea a 84 de avioane rusești Su-57

Data publicării:
su-57
Foto Profimedia

India ar putea accepta oferta Rusiei pentru avioanele Su-57, având în vedere relațiile tensionate cu SUA din ultima vreme, dar și concesiile făcute de Kremlin.

Povestea avioanelor de vânătoare pentru India continuă, țara analizând oferta Rusiei pentru Su-57. Acest lucru vine după retragerea Indiei din 2018 din programul de dezvoltare comună, considerând că „nu este un adevărat avion de generația a cincea”, scrie Defense Express.

Au apărut detalii cu privire la numărul de avioane: două escadrile construite în fabrică și alte trei până la cinci asamblate local, pentru un total de până la 84 de avioane. Potrivit Indian Defense News, aceasta este opțiunea luată în considerare în prezent de Ministerul Apărării din India.

Moscova este gata să accepte toate condițiile Delhiului pentru a-și vinde avioanele Su-57. Mai precis, aceasta implică transferul întregii tehnologii, inclusiv a motoarelor și a codului sursă.

Industria aviatică rusă oferă, de asemenea, integrarea tuturor armelor aeriene ale Indiei. În ansamblu, este vorba de o afacere extrem de atractivă, de care producătorul are nevoie pentru a-și finanța și extinde capacitățile pentru războiul împotriva Ucrainei.

În același timp, India abordează acordul cu prudență, evaluând fezabilitatea producției și livrării la timp a avioanelor Su-57E. O altă preocupare o reprezintă sancțiunile, pe care Rusia a învățat să le evite, dar cu prețul unor probleme cu operațiunile Su-30MKI.

Rușii au ales momentul potrivit, întrucât New Delhi se confruntă acum atât cu presiuni economice și politice din partea SUA, cât și cu provocări operaționale. De exemplu, vechile avioane sovietice MiG-21 ajung la sfârșitul duratei de viață, creând un deficit în numărul de avioane de vânătoare.

Acest rol trebuia să fie îndeplinit de avioanele Tejas produse local, dar programul se confruntă cu întârzieri semnificative din cauza problemelor legate de furnizarea motoarelor. În același timp, avionul AMCA de generația a cincea al Indiei este încă în fază de dezvoltare, cu intrarea în serviciu prevăzută pentru începutul anilor 2030, care ar putea fi amânată și mai mult, având în vedere particularitățile industriei locale de apărare.

Trebuie remarcat faptul că, deși Su-57 nu se ridică la nivelul avionului american F-35 sau al avionului chinezesc J-20, acesta rămâne o amenințare serioasă pentru multe avioane de generația a patra. În ciuda tuturor problemelor, acesta este produs, iar fondurile suplimentare din contractul indian ar putea contribui la remedierea deficiențelor sale.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
2
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
3
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
4
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Eurofighter Typhoon
5
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei...
george simion, aur
AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova...
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
ID114945_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ștefan Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare...
Ultimele știri
Partidul extremist german AfD, dat afară din sediul central din Berlin: proprietarul austriac al clădirii a dat formațiunea în judecată
Ripostă a Kievului: Ucraina a lovit o rafinărie din sudul Rusiei. Incendiu puternic în urma bombardamentelor
Cum interpretează Emmanuel Macron atitudinea pro-Ucraina a lui Trump: „Să crească presiunile împotriva Rusiei”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Daniel Fried
„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune
soldați ucraineni pe front
„Un război secret împotriva Europei.” Fost oficial NATO: „E timpul să acceptăm realitatea și să acționăm ca atare”
Telegram Rusia
Boții rușilor au inundat Telegram cu zeci de mii de comentarii înaintea alegerilor din R. Moldova. Propaganda Kremlinului în cifre
calin georgescu
Nicușor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, în jurul lui au fost români cu mulți bani
Nicușor Dan, președintele României.
De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul lor aerian și noi nu. Explicația președintelui României
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mesaj emoționant la împlinirea a 40 de ani: „Ce minunăție să îmi trăiesc viața alături de Vlad...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
Alex Băluță, primele imagini din America
Pro FM
Cleopatra Stratan, nașă superbă în roșu. A ales o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior și a arătat ca o...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie?
Digi FM
The Guardian: De ce sunt alegerile parlamentare din Republica Moldova atât de importante? Actorii-cheie ai...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cele mai noi detalii despre viitorul James Bond. Ce fel de actor caută Denis Villeneuve și când vor începe...
UTV
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre Loredana Groza. „Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă să merg mai...