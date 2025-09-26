India ar putea accepta oferta Rusiei pentru avioanele Su-57, având în vedere relațiile tensionate cu SUA din ultima vreme, dar și concesiile făcute de Kremlin.

Povestea avioanelor de vânătoare pentru India continuă, țara analizând oferta Rusiei pentru Su-57. Acest lucru vine după retragerea Indiei din 2018 din programul de dezvoltare comună, considerând că „nu este un adevărat avion de generația a cincea”, scrie Defense Express.

Au apărut detalii cu privire la numărul de avioane: două escadrile construite în fabrică și alte trei până la cinci asamblate local, pentru un total de până la 84 de avioane. Potrivit Indian Defense News, aceasta este opțiunea luată în considerare în prezent de Ministerul Apărării din India.

Moscova este gata să accepte toate condițiile Delhiului pentru a-și vinde avioanele Su-57. Mai precis, aceasta implică transferul întregii tehnologii, inclusiv a motoarelor și a codului sursă.

Industria aviatică rusă oferă, de asemenea, integrarea tuturor armelor aeriene ale Indiei. În ansamblu, este vorba de o afacere extrem de atractivă, de care producătorul are nevoie pentru a-și finanța și extinde capacitățile pentru războiul împotriva Ucrainei.

În același timp, India abordează acordul cu prudență, evaluând fezabilitatea producției și livrării la timp a avioanelor Su-57E. O altă preocupare o reprezintă sancțiunile, pe care Rusia a învățat să le evite, dar cu prețul unor probleme cu operațiunile Su-30MKI.

Rușii au ales momentul potrivit, întrucât New Delhi se confruntă acum atât cu presiuni economice și politice din partea SUA, cât și cu provocări operaționale. De exemplu, vechile avioane sovietice MiG-21 ajung la sfârșitul duratei de viață, creând un deficit în numărul de avioane de vânătoare.

Acest rol trebuia să fie îndeplinit de avioanele Tejas produse local, dar programul se confruntă cu întârzieri semnificative din cauza problemelor legate de furnizarea motoarelor. În același timp, avionul AMCA de generația a cincea al Indiei este încă în fază de dezvoltare, cu intrarea în serviciu prevăzută pentru începutul anilor 2030, care ar putea fi amânată și mai mult, având în vedere particularitățile industriei locale de apărare.

Trebuie remarcat faptul că, deși Su-57 nu se ridică la nivelul avionului american F-35 sau al avionului chinezesc J-20, acesta rămâne o amenințare serioasă pentru multe avioane de generația a patra. În ciuda tuturor problemelor, acesta este produs, iar fondurile suplimentare din contractul indian ar putea contribui la remedierea deficiențelor sale.

