Planul „genial” al Chinei pentru câștigarea cursei AI. Cum a reușit Beijingul să „producă în masă” talente în știință și tehnologie

China recrutează în jur de 100.000 de adolescenți talentați în fiecare an pentru a intra într-un program de talente axat pe știință ce se desfășoară în cele mai bune școli din țară. De zeci de ani, „clasele de genii” au produs unele dintre cele mai luminate minți ale Chinei în știință și tehnologie și au jucat un rol crucial în dezvoltarea companiilor care se luptă acum cu SUA pentru a ocupa poziția dominantă în domeniile AI, robotică și tehnologii avansate pentru producția industrială.

Cu trei ani în urmă, Stacey Tang, managerul unei companii farmaceutice din Beijing, a primit un apel telefonic neobișnuit. O persoană care a sunat-o de pe un număr necunoscut i-a spus să își trimită fiul de 15 ani la una dintre școlile de elită din oraș pentru a da un test de evaluare a aptitudinilor pentru înscrierea în „clasa de genii”.

Cu toate că se întâmpla în perioada de vârf a carantinei impuse de Beijing din cauza pandemiei de Covid-19, în care școlile erau în mare parte închise și întâlnirile față în față erau evitate, felul în care testul avea să se desfășoare era extrem de ciudat.

Băiatul lui Stacey avea să susțină testul, care presupunea rezolvarea unor probleme de matematică de nivel universitar, într-o dubă de mutat mobila ce urma să îl plimbe pe elev pe străzile Beijingului.

„În orice altă țară, ai bănui imediat că e vorba despre un complot de răpire sau o simplă nebunie”, a povestit Stacey pentru Financial Times. „În schimb, eu am plâns de bucurie și mi-am trimis băiatul imediat. Am înțeles ce însemna acest lucru: o șansă unică de a accesa cele mai bune resurse educaționale din China.”

Studenții chinezi din „clasele de genii” obțin locuri în universități de top chiar înainte de a termina liceul, în funcție de rezultatele obținute în competițiile internaționale. Foto: Profimedia Images

Dezvoltatorii aplicației TikTok, ingineri AI și producători de cipuri avansate, absolvenți ai „claselor de genii”

„Clasele de genii”, numite și clase de experimente sau de competiție, îi pregătesc pe cei mai talentați studenți să concureze în competiții internaționale de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică.

Și Stacey a ales calea „geniilor” în urmă cu aproape 30 de ani, ceea ce a ajutat-o să se mute din orașul Chengdu, din sud-vestul Chinei, în Beijing, unde a studiat la prestigioasa Universitate Peking, obținând apoi un job foarte bine plătit.

Printre absolvenții claselor de genii se numără fondatorul companiei ByteDance, care deține TikTok, și principalii dezvoltatorii din spatele puternicului său algoritm de recomandări de conținut.

Liderii celor mai mari platforme de comerț electronic din China, Taobao și PDD, și miliardarul care a creat „super-aplicația” de livrare de alimente Meituan au trecut prin aceste clase – la fel ca și frații din spatele producătorului de cipuri Cambricon, unul dinte principalii rivali din China ai Nvidia, inginerii de la DeepSeek și Qwen (Alibaba) care creează LLM-uri și un fost cercetător OpenAI care acum conduce departamentul AI al Tencent. Și lista continuă.

„Te plimbi pe holurile de la Anthropic sau OpenAI sau DeepMind [de la Google] și vezi o grămadă de cercetători AI acolo... și sunt din China”, a spus anul trecut directorul general al Nvidia, Jensen Huang. Foto: Getty Images

China produce de 10 ori mai mulți absolvenți în știință, tehnologie, inginerie și matematică decât SUA

Clasele de genii din China sunt diferite de izvoarele de talente din Occident. În primul rând, sistemul este mult mai mare și, în al doilea rând, este condus de stat. China produce în jur de 5 milioane de absolvenți în știință, tehnologie, inginerie și matematică în fiecare an, în comparație cu doar jumătate de milion în SUA.

Zeci de mii dintre acești absolvenți au trecut prin clasele de genii, luați din clasele obișnuite la vârsta de 16 ani pentru o perioadă de studii intense ce se încheie când elevii au 18 ani. Studenții din aceste clase obțin locuri în universități de top chiar înainte de a termina liceul, în funcție de rezultatele obținute în competițiile internaționale.

Cei mai buni studenți sunt incluși în programe de dezvoltare a talentelor încă și mai avansate la universitățile de top din China, cum ar fi cele mai bune programe de informatică de la Universitățile Tsinghua și Shanghai Jiao Tong.

„Te plimbi pe holurile de la Anthropic sau OpenAI sau DeepMind [de la Google] și vezi o grămadă de cercetători AI acolo... și sunt din China”, a spus anul trecut directorul general al Nvidia, Jensen Huang. „Sunt extraordinari, așa că faptul că fac o treabă extraordinară nu mă miră.”

Start-upul AI chinezesc DeepSeek a șocat lumea, cu un an în urmă, prin lansarea unui LLM foarte performant care a costat mult mai puțin decât modelele create de rivalii lor internaționali. Foto: Profimedia Images

De la „zero talente” la producția în masă a experților în inteligența artificială

Când start-upul AI chinezesc DeepSeek a șocat lumea, cu un an în urmă, prin lansarea unui model lingvistic mare foarte performant, R1, care a costat mult mai puțin decât modelele create de rivalii lor internaționali, mulți analiști occidentali s-au mirat cum este posibil ca o mică echipă de cercetători chinezi să poată amenința supremația companiilor americane.

O parte importantă a răspunsului la această întrebare este reprezentată de clasele de genii.

Dai Wenyuan (43 de ani), un absolvent al unei clase de genii și câștigător de competiții internaționale la informatică acum 20 de ani, a spus că talentul este principalul avantaj al Chinei în cursa globală din domeniul inteligenței artificiale.

„Au existat peste 1.000 de modele de inteligență artificială generativă în China, ceea ce este de neconceput în alte părți, pentru că unde altundeva găsești destule echipe de ingineri cât să producă la o scară atât de mare?” a remarcat Dai, care a fondat în 2014 compania de software AI Fourth Paradigm și a devenit între timp un miliardar.

„Am văzut cu ochii mei cum China a crescut de la a nu avea niciun talent în domeniul AI, acum 20 de ani, la producerea lor în masă”, a spus Dai. „Unele dintre cele mai inovatoare proiecte ale noastre sunt realizate acum de noii absolvenți. Adevăratele genii care vor schimba lumea în curând s-ar putea număra printre ei.”

