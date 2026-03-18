Naţionala feminină de fotbal a Iranului s-a întors în ţară. Câte dintre ele au decis, până la urmă, să rămână în Australia

Naționala de fotbal feminin Iran
Echipa feminină de fotbal a Iranului a trecut miercuri graniţa dintre Turcia şi Iran, încheind astfel un periplu dificil pornit în Australia, după ce cinci membre şi-au retras cererile de azil depuse acolo, relatează Reuters. 

Australia a acordat vize umanitare pentru şase jucătoare şi un membru al staff-ului, după ce acestea au solicitat azil, afirmând că se temeau de o eventuală persecuţie în cazul în care s-ar fi întors în Iran.

După ce Australia a acordat șapte vize umanitare unor jucători de fotbal iranieni pentru a rămâne în țară, doar doi dintre ele au decis să rămână.

Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, cei care au plecat se temeau de represalii din partea guvernului iranian.

Îngrijorările cu privire la siguranţa lor au apărut când mai multe jucătoare nu au cântat imnul naţional la un meci din Cupa Asiei feminine din această lună, după ce Statele Unite şi Israelul au declanşat războiul împotriva Iranului. Televiziunea de stat iraniană le-a etichetat drept „trădătoare în vreme de război”.

Echipa, care a aterizat marţi la Istanbul, a luat miercuri dimineaţă un zbor spre Igdir, în estul Turciei.

Jucătoarele au ieşit din Aeroportul Igdir trăgându-şi bagajele şi au discutat în faţa terminalului înainte de a urca într-un autobuz spre graniţă. Una dintre ele a zâmbit scurt şi a făcut cu mâna către o cameră de televiziune înainte ca autobuzul să plece. După o călătorie de aproximativ două ore până la frontieră, au trecut prin controlul paşapoartelor la punctul de trecere a frontierei Gurbulak înainte de a intra în Iran.

Campania echipei în Cupa Asiei a început chiar în momentul în care Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului, ucigându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Echipa a fost eliminată din turneu cu mai bine de o săptămână în urmă.

Cinci dintre cele care solicitau azil în Australia s-au răzgândit ulterior şi au decis să se întoarcă acasă, mass-media australiană relatând luni despre cea mai recentă retragere.

Ele s-au alăturat restului echipei la Kuala Lumpur, unde lotul se afla de când a părăsit Sydney săptămâna trecută.

Federaţia Iraniană de Fotbal (FFIRI) a declarat săptămâna trecută că persoanele care s-au răzgândit vor călători acasă împreună cu restul echipei „pentru a fi îmbrăţişate din nou de familiile şi patria lor”.

Două jucătoare se află încă în Australia şi au fost fotografiate antrenându-se la un club local din A-League.

 

