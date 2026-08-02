Atacuri israeliene nocturne în Fâșia Gaza, după anunțarea unui acord pentru dezarmarea Hamas: opt morți

Noi atacuri israeliene nocturne asupra Fâşiei Gaza s-au soldat cu cel puţin opt morţi, au anunţat, duminică, oficiali ai Apărării Civile, în pofida anunţului privind un acord referitor la dezarmarea mişcării islamiste Hamas şi la retragerea israeliană din teritoriul palestinian, scrie AFP.

Conform textului acordului convenit de „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui SUA – care a fost primul care a anunţat înţelegerea joi seară – atât Israelul, cât şi Hamas sunt obligate să înceteze operaţiunile militare.

Acordul prevede, de asemenea, „o retragere graduală a forţelor israeliene din zonele pe care le mai controlează în Gaza”, precum şi „dezmembrarea grupărilor înarmate”, inclusiv a Hamas.

Deşi mişcarea a confirmat acordul, Israelul nu a oferit un răspuns oficial în acest sens, notează News.ro.

Între timp, atacurile şi tirurile israeliene care au continuat pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică au lovit mai multe clădiri rezidenţiale şi au ucis opt persoane, potrivit Apărării Civile, care înregistrase deja alte opt victime în cursul zilei de sâmbătă.

Printre victime, un bărbat şi o femeie au fost ucişi, iar alte câteva persoane au fost rănite în cursul serii, când un „elicopter militar israelian a lovit un apartament... la sud de Deir al-Balah”, potrivit purtătorului de cuvânt al Apărării Civile palestiniene, Mahmoud Bassal.

În plus, o persoană a fost ucisă şi alte câteva au fost rănite când „forţele israeliene au deschis focul în Oraşul Vechi din Gaza”, a raportat Apărarea Civilă.

De asemenea, „trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise după ce un atac israelian a vizat un apartament aparţinând familiei Al-Hams... la nord-vest de Khan Younis, în sudul Fâşiei Gaza”, a adăugat aceeaşi sursă duminică dimineaţă.

Crater

Sâmbătă, alte opt persoane au fost ucise în atacuri israeliene anterioare în Fâşia Gaza - potrivit Apărării Civile şi oficialilor din domeniul sănătăţii - la doar câteva ore după anunţarea acordului de dezarmare.

Un atac a vizat un depozit de aprovizionare medicală de la Spitalul Al-Aqsa, provocând pagube extinse; Ministerul Sănătăţii din Gaza a raportat că două dintre cele patru depozite de medicamente ale complexului spitalicesc au fost distruse, iar celelalte două grav avariate, împreună cu o clinică mobilă din apropiere.

La faţa locului, jurnaliştii AFP au văzut un crater mare în pământ şi oameni care căutau prin resturi printre medicamente împrăştiate.

Armata israeliană a declarat că a vizat o clădire care „a servit drept ascunzătoare pentru teroriştii Hamas, care depozitau arme acolo”, afirmând că a luat măsuri anterioare pentru a avertiza locuitorii.

Ministerul Sănătăţii din Gaza a raportat că 152 de persoane au fost ucise în teritoriu în iulie - cel mai mare număr lunar de morţi din anul respectiv, potrivit ministerului.

Trăind „între speranţă şi frică”, Abdallah al-Hou, un bărbat de treizeci de ani din nordul Gazei, a cerut un „adevărat armistiţiu, deoarece fiecare oră de întârziere înseamnă mai multe victime”.

„Mingea este în terenul [Israelului]”, a declarat sâmbătă pentru AFP Bassem Naim, membru al biroului politic al Hamas, îndemnând mediatorii de conflict să „facă presiuni asupra Israelului pentru a înceta încălcarea armistiţiului”.

Întrebată de AFP sâmbătă, armata israeliană a declarat că trupele sale rămân desfăşurate în anumite părţi ale Fâşiei Gaza „în conformitate cu acordul de armistiţiu”. Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului în vigoare din octombrie anul trecut, iar atacurile israeliene asupra teritoriului au rămas frecvente.

Din octombrie, cel puţin 1.222 de palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii din teritoriu - cifre considerate fiabile de ONU.

Armata israeliană raportează pierderea a cinci soldaţi în Fâşia Gaza în aceeaşi perioadă, precum şi a unui contractor civil.

Restricţiile impuse presei şi accesul limitat la Fâşia Gaza împiedică AFP să verifice independent numărul morţilor sau să relateze liber despre violenţe la faţa locului.

Editor : B.E.