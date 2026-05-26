NATO își întărește apărarea pe Flancul Estic pentru a trimite rapid forțe în zona baltică, în cazul unui război cu Rusia

NATO va consolida apărarea flancului său estic cu o nouă structură care va facilita desfăşurarea rapidă a forţelor în Letonia şi Estonia în cazul unui război cu Rusia, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu subiectul. Germania şi Ţările de Jos, în coordonare cu NATO, au ajuns la un acord privind alocarea Corpului Germano-Olandez, cu sediul în oraşul german Münster, pentru apărarea Letoniei şi Estoniei. 

Acordul a depăşit ultimul obstacol, care consta în lipsa trupelor de corp, au spus sursele, făcând aluzie la capacitatea critică de care orice corp are nevoie în domenii precum artileria de lungă distanţă, apărarea aeriană, precum şi ingineri şi medici. 

Împreună cu alţi parteneri, Germania şi Olanda vor constitui acum aceste forţe, au spus sursele. 

Schimbarea planificată subliniază importanţa strategică a ţărilor baltice, care se află în centrul atenţiei de la invazia Rusiei în Ucraina. 

În prezent, forţele NATO din toate cele trei ţări baltice, precum şi din nordul Poloniei se află sub comanda unui singur cartier general multinaţional cu sediul în oraşul polonez Szczecin. 

Alocarea unui al doilea corp de armată pentru regiune va permite NATO să mobilizeze „forţe masive rapid”, după cum a arătat un oficial militar, abordând problema spaţiului strategic limitat şi a vulnerabilităţii regiunii. 

Când este pe deplin operaţional, un corp de armată comandă de obicei trei divizii, adică între 40.000 şi 60.000 de soldaţi. În timp de pace, acesta există de obicei ca o structură de comandă scheletică, cu funcţii specializate precum artileria, apărarea aeriană şi personalul medical, pentru a permite desfăşurarea rapidă a trupelor atunci când este necesar. 

Nu a fost clar imediat când va intra în vigoare decizia şi câte trupe vor intra sub comanda noii unităţi a cartierului general în cazul unui conflict. 

Ministerul olandez al Apărării a declarat că atribuirea corpului de armată este „în prezent în curs de elaborare” şi a refuzat să ofere detalii. Ministerul german al Apărării a refuzat să comenteze, invocând eforturile de coordonare în curs cu NATO. NATO a declarat că va răspunde ulterior. 

Aliaţii europeni îşi asumă mai multă responsabilitate pentru propria securitate, pe fondul criticilor virulente din partea preşedintelui SUA, Donald Trump, care a acuzat recent membrii europeni ai NATO de lipsă de sprijin în războiul cu Iranul şi a anunţat că Washingtonul va retrage 5.000 de soldaţi americani din Germania. 

Oficialii NATO au avertizat de ani de zile cu privire la o ameninţare crescută din partea Rusiei, care, potrivit acestora, ar putea lansa un atac la scară largă asupra teritoriului aliat încă din 2029. Moscova neagă intenţiile agresive şi acuză alianţa că alimentează tensiunile prin extinderea pe teritoriul vecin. 

