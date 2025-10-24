Live TV

Video Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul Germaniei. Paznicul „flotei-fantomă"

Russian Navy Holds July Storm Exercise
Navă rusească de desant. Foto: Profimedia
„Aleksandr Șabalin": au loc 340 de soldați

Nava de debarcare rusească „Aleksandr Șabalin” este ancorată în largul golfului Lübeck de câteva zile. Ambarcațiunea de desant (debarcare) apăruse anterior în largul coastei Danemarcei, fix în timp ce drone neidentificate survolau aerodromurile și bazele militare daneze, dar nu există nicio dovadă că această navă ar fi lansat dronele, scrie focus.de.

De duminică, nava este ancorată direct la intrarea în Golful Lübeck, la est de insula Fehmarn de la Marea Baltică. Este păzită de Poliția Federală și de Marină, care o supraveghează îndeaproape. Aceasta are voie să rămână acolo deoarece se află chiar în afara apelor teritoriale germane, potrivit Poliției Federale.

Potrivit observatorilor, „Șabalin” navighează în Marea Baltică de luni de zile – în mod repetat în apropierea rutelor navelor petroliere sau a incidentelor cu drone deasupra spațiului aerian danez. Rămâne neclar dacă ambarcațiunea are vreo legătură cu incidentele recente cu drone deasupra Danemarcei și Schleswig-Holstein.

„Aleksandr Șabalin”: au loc 340 de soldați

Ambarcațiunea, numită după un comandant al marinei ruse din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, este o așa-numită navă de debarcare, potrivit portalului slashgear.com, printre altele . A fost construită la Gdansk în 1985 și aparține „clasei Ropucha” (denumire NATO), cunoscută și sub numele de „Proiectul 775”. „Clasă Ropucha” include navele mari de debarcare din Uniunea Sovietică, care au fost construite între 1975 și 1992. Navele din serie pot atinge o viteză de 18 noduri (aproximativ 33 de kilometri pe oră), au aproximativ 112 metri lungime, 15 metri lățime și cântăresc aproximativ 4.000 de tone atunci când sunt complet încărcate.

„Aleksandr Șabalin”, cunoscută inițial doar sub abrevierea BDK-60, are loc pentru aproximativ 340 de soldați. De asemenea, poate transporta până la zece tancuri și este echipată cu mai multe arme: două tunuri navale AK-725 cu două țevi, mai multe tunuri antiaeriene Strela 2 și două lansatoare multiple de rachete A-215 „Grad-M”.

Opinia expertului

Expertul în securitate și fostul analist șef al serviciului de informații militare danez, Jacob Kaarsbo, a declarat pentru ziarul danez Ekstra Bladet, ai cărui reporteri au făcut descoperirea în Marea Baltică, că nava ar fi putut servi drept bază pentru drone, dar acest lucru era prea evident.

Mai degrabă, el consideră că ambarcațiunile de debarcare au completat celelalte nave ale flotei fantomă a lui Vladimir Putin . El consideră că este mai probabil ca astfel de nave container să fi transportat dronele.

Kaarsbo consideră, de asemenea, că „Aleksandr Șabalin” are un rol de observare. „Ar fi putut servi și la insuflarea unei mici frici și la demonstrarea faptului că nu se tem să fie atât de aproape de apele daneze cu transponderul AIS dezactivat”, a explicat el, adăugând că ar putea fi, de asemenea, înțelept să existe o navă de război în rezervă în cazul în care se atrage brusc multă atenție asupra navelor civile.

La acest moment, nava rusă este monitorizată de barca de patrulare germană Bamberg și de o navă de patrulare daneză. Marina germană a trimis, de asemenea, nava de sprijin Werra din portul Kiel.

