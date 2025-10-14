Noua strategie a lui Trump pentru a-l înlătura din funcție pe Maduro, în Venezuela

În timpul celui de-al doilea mandat prezidențial, Donald Trump și-a îndreptat din nou atenția asupra lui Nicolas Maduro, dictatorul din Venezuela – dar cu o abordare diferită. Acum subliniază acuzațiile de lungă durată conform cărora dictatorul este un traficant de droguri și un criminal periculos. Maduro ar putea deveni o țintă legitimă a SUA dacă este considerat baron al drogurilor și terorist, potrivit Politico.

Surse familiarizate cu situația relatează că planul SUA vizează obligarea lui Maduro să demisioneze, ca parte a campaniei continue a lui Trump împotriva cartelurilor de droguri.

Un oficial a declarat că Trump are la dispoziție multe planuri, inclusiv unele care prevăd lovituri aeriene împotriva țintelor legate de droguri pe teritoriul venezuelean, dar nu a dat niciun ordin de eliminare directă a lui Maduro.

Totuși, o persoană familiarizată cu discuțiile a sugerat că, dacă Maduro este considerat un baron al drogurilor și un terorist, ar putea deveni o țintă legitimă. „Nu îi urmărim tot timpul pe traficanții de droguri și teroriștii acuzați?”, a spus persoana respectivă. Le-am acordat ambelor persoane anonimatul pentru a vorbi despre deliberări interne sensibile.

Oficialii americani au explicat, de asemenea, că o continuare a campaniei împotriva lui Maduro fără un anunț oficial de schimbare a regimului nu îl face pe Trump să pară slab. În același timp, SUA ar avea o responsabilitate mai mică pentru consecințele din Venezuela.

Acum câteva săptămâni, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a semnat un decret care îi acordă puteri suplimentare pentru a mobiliza forțele de securitate în cazul unei potențiale intervenții militare americane.

În plus, săptămâna trecută, el a făcut apel la Papa Leon al XIV-lea, solicitând asistență pentru menținerea păcii în țară pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA.

