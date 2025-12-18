„Nu plecăm fără o soluție”. Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev

Opțiunea principală a UE pentru sprijinirea Ucrainei se lovește de o rezistență acerbă din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești necesare pentru finanțarea acesteia, în timp ce opțiunea de rezervă a datoriei comune necesită unanimitate – iar Ungaria a spus deja nu.

Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a lua o decizie care ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului: cum să strângă cel puțin 90 de miliarde de euro pentru a satisface nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027.

În contextul în care Statele Unite fac presiuni pentru încheierea rapidă a unui acord între Ucraina și Rusia, diplomații și oficialii consideră summitul de astăzi un moment decisiv pentru europeni, care au ocazia să-și maximizeze influența colectivă și să demonstreze că încă mai au un cuvânt de spus.

Există două opțiuni principale pe masă pentru a ajunge la suma de 90 de miliarde de euro.

Prima este o propunere inovatoare de a canaliza activele imobilizate ale Băncii Centrale Ruse într-un împrumut de reparații fără dobândă acordat Ucrainei, pe care țara ar trebui să îl ramburseze numai după ce Moscova va compensa daunele cauzate de invazia sa.

A doua este împrumutul comun pe piețele financiare, așa cum a făcut Comisia în numele tuturor statelor membre în timpul pandemiei de COVID-19.

Împrumutul pentru reparații se confruntă cu o rezistență puternică din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești. Liderii vor face tot posibilul pentru a-l convinge pe prim-ministrul belgian Bart De Wever să-și ridice multiplele rezerve și să accepte acest plan îndrăzneț.

„Trebuie să găsim o soluție astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen. „Nu vom părăsi Consiliul European fără o soluție pentru finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.”

