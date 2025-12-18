Live TV

„Nu plecăm fără o soluție”. Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev

Data actualizării: Data publicării:
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Foto. Reuters

Opțiunea principală a UE pentru sprijinirea Ucrainei se lovește de o rezistență acerbă din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești necesare pentru finanțarea acesteia, în timp ce opțiunea de rezervă a datoriei comune necesită unanimitate – iar Ungaria a spus deja nu.

Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a lua o decizie care ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului: cum să strângă cel puțin 90 de miliarde de euro pentru a satisface nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027.

În contextul în care Statele Unite fac presiuni pentru încheierea rapidă a unui acord între Ucraina și Rusia, diplomații și oficialii consideră summitul de astăzi un moment decisiv pentru europeni, care au ocazia să-și maximizeze influența colectivă și să demonstreze că încă mai au un cuvânt de spus.

Există două opțiuni principale pe masă pentru a ajunge la suma de 90 de miliarde de euro.

Prima este o propunere inovatoare de a canaliza activele imobilizate ale Băncii Centrale Ruse într-un împrumut de reparații fără dobândă acordat Ucrainei, pe care țara ar trebui să îl ramburseze numai după ce Moscova va compensa daunele cauzate de invazia sa.

A doua este împrumutul comun pe piețele financiare, așa cum a făcut Comisia în numele tuturor statelor membre în timpul pandemiei de COVID-19.

Împrumutul pentru reparații se confruntă cu o rezistență puternică din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești. Liderii vor face tot posibilul pentru a-l convinge pe prim-ministrul belgian Bart De Wever să-și ridice multiplele rezerve și să accepte acest plan îndrăzneț.

„Trebuie să găsim o soluție astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen. „Nu vom părăsi Consiliul European fără o soluție pentru finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
O singură poză cu câinele cumpărat a fost suficientă pentru a declanșa revolta: ”Suntem uluiți! Desfigurează permanent”
Digi Sport
O singură poză cu câinele cumpărat a fost suficientă pentru a declanșa revolta: ”Suntem uluiți! Desfigurează permanent”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban
Soldați ucraineni pe front.
Finanțarea Ucrainei din active rusești, pe agenda de astăzi a liderilor UE. Volodimir Zelenski: Nu vom putea rămâne puternici economic
sigla interpol
Interpolul a emis alerte internaționale pentru suspecții în cazul sabotajului feroviar din Polonia
volodimir zelenski
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy And Norwegian Prime Minister Store Press Conference
Norvegia ajută Ucraina cu un nou pachet de armament american, de 267 de milioane de euro
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e...
radu miruta
Radu Miruță va prelua Ministerul Apărării. Cine este propus la...
Politia
Intervenţie spectaculoasă a poliţiştilor bucureşteni pentru salvarea...
Rodica Stănoiu
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată...
Ultimele știri
Acte românești false pentru oligarhi ruși. Procurorii din Parchetul ICCJ au efectuat 37 de percheziţii domiciliare într-un dosar masiv
Ministrul Muncii nu e de acord cu scăderea ajutorului de şomaj propusă de Ilie Bolojan: Şomajul nu e o formă de lene
China își exprimă sprijinul pentru Venezuela în contextul blocadei impuse de SUA, dar fără să promită vreun ajutor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Numerologia anului 2025. Ce te-a învățat acest an cu vibrație 9 și ce trebuie să lași în urmă, în funcție de...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
Va apărea o nouă categorie de pensionari speciali cu pensii de 18.000 lei. Guvernul are 10 zile să îi oprească
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...