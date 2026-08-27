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NY Times: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a prezenta situația sumbră a Rusiei, de teamă că lui Putin i se ascunde adevărul

Data publicării:
John Ratcliffe
Foto: Profimedia
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Directorul CIA, John Ratcliffe, mers la Moscova în această săptămână, într-o vizită secretă, pentru a transmite oficialilor de la Kremlin evaluarea sa sumbră privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a-i îndemna pe ruși să ajungă la un acord înainte ca situația lor militară să se înrăutățească, au declarat oficiali și foști oficiali citați de New York Times.

Ratcliffe i-a transmis mesajul lui Aleksandr Bortnikov, șeful serviciului rus de informații FSB, și nu a făcut nicio amenințare cu privire la posibilele consecințe pentru partea rusă în cazul în care președintele rus Vladimir Putin ar ignora evaluarea directorului CIA și ar alege să continue luptele.

Analiștii CIA se întreabă dacă consilierii lui Putin i-au prezentat evaluări oneste despre traiectoria și costurile războiului.

CIA a menținut de mult timp canale de comunicare cu FSB și cu serviciul rus de informații externe, SVR. Aceste canale de informații funcționează în paralel cu canale separate gestionate cu oficialii ruși de către emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui.

Unii oficiali au declarat că speră ca Putin, el însuși un fost ofițer de informații, să considere că acest mesaj din partea directorului CIA este mai urgent și mai credibil decât comunicările prin canale diplomatice obișnuite.

Anul trecut, Trump și unii dintre consilierii săi de top păreau să aibă convingerea că o victorie a Rusiei pe câmpul de luptă împotriva Ucrainei este inevitabilă. Între timp, rușii au suferit pierderi masive, iar avansul lor pe câmpul de luptă s-a blocat.

Nu este clar dacă mesajul lui Ratcliffe prefigurează vreo schimbare în politica SUA față de Rusia sau Ucraina, scrie NY Times.

Vizita lui Ratcliffe este cel mai recent efort al administrației Trump de a revitaliza negocierile blocate. A devenit tot mai clar că Ucraina nu renunță la lupta din est, chiar și cu un sprijin militar redus din partea SUA.

Având în vedere ceea ce a prezentat ca fiind o realitate militară și economică sumbră pentru Rusia, Ratcliffe i-a spus lui Bortnikov că este momentul ca Moscova să se angajeze în negocieri serioase pentru a pune capăt războiului.

Editor : M.B.

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