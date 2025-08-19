Live TV

Galerie Foto O biserică de lemn istorică, de 672 de tone, este mutată în Suedia pe o distanță de 5km

Data publicării:
Biserică Suedia
O biserică de lemn istorică din nordul Suediei este mutată la cinci kilometri distanţă, în cadrul relocării oraşului minier Kiruna, unde extracţia subterană de minereu de fier a făcut ca terenul să devină instabil, informează marţi DPA, scrie Agerpres.

Mii de curioşi s-au adunat marţi pentru a urmări mutarea, a relatat agenţia suedeză de presă TT. Imaginile televizate au arătat biserica de 672 de tone deplasată prin oraş pe o platformă special amenajată.

Kiruna, care găzduieşte cea mai mare mină subterană de minereu de fier din lume, a început mutarea centrului său cu câţiva kilometri spre est în urmă cu mai mulţi ani, din cauza riscului tot mai mare de alunecări de teren şi de prăbuşiri de clădiri.

Biserica, construită în 1912 în stil romantic naţional, este mutată cu o viteză de circa 500 de metri pe oră. Relocarea este aşteptată să dureze două zile.

Regele Carl al XVI-lea Gustaf era aşteptat la eveniment, iar marţi seara formaţia KAJ, care a reprezentat Suedia la Eurovision, urmează să susţină un concert la Kiruna.

