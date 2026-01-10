O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile

O capitală europeană ia în considerare o măsură drastică pentru a reduce ambuteiajele din trafic: introducerea sistemului par-impar, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare. Sistemul a fost folosit și în România comunistă, însă în weekenduri.

Ambuteiajele sunt un lucru obișnuit în capitala Serbiei, Belgrad. Mulți dintre locuitori cer soluții rapide pentru a reduce traficul și poluarea. Una dintre măsurile luate în considerare este sistemul par-impar, relateazp Blic.

Belgradul a mai avut un astfel de sistem, în perioada fostei Iugoslavii. A fost introdus în 1979, pentru a face economie de benzină. Statul nu putea importa suficient petrol pentru nevoile populației, așa că a introdus această formă de raționalizare.

Aceasta însemna că în zilele de luni, miercuri și vineri puteau circula doar mașinile cu numere de înmatriculare pare. În celelalte zile, pe străzi aveau voie doar vehiculele cu numere impare.

Și în România a existat sistemul par-impar, dar numai pentru weekenduri, tot pentru ca oamenii să nu folosească prea mult combustibil mergând cu mașina.

Acum, mulți se întreabă dacă acest sistem ar reduce aglomerația în trafic, în condițiile în care localnicii spun că le ia „două ore să ajungă de la Belgrad la Belgrad”.

Nu este însă simplu. Un belgrădean în vârstă, care își amintește bine acea perioadă, spune că sistemul par-impar nu a fost ușor, mai ales din cauza obligațiilor familiale. Se simțea inconfortabil pentru că nu putea folosi mașina în fiecare zi, având un copil de patru ani, așa că a fost nevoit să-și planifice toate activitățile în funcție de zilele în care putea folosi mașina și cele în care era pieton.

O dată la două zile era obligat să-și trezească copilul mult mai devreme pentru a putea merge pe jos la grădiniță, care nu era în apropiere, iar apoi mergea la serviciu. În acele zile își lua copilul mai târziu de la grădiniță, deoarece se întorcea de la serviciu pe jos.

„Era foarte incomod și eram îngrijorat de ce se va întâmpla dacă copilul se va îmbolnăvi și nu-l voi putea duce imediat la medic”, spune bărbatul.

Totuși, sunt oameni care spun că, pe lângă reducere aglomerației și poluării, sistemul par-impar are și alte avantaje. Oamenii ar face economie de combustibil și, prin urmare, de bani. De asemenea, ar reduce nevoia de petrol importat în perioadele de criză energetică și ar reduce risipa.

