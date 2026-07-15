Balcanii de Vest au devenit teren de luptă ideologică între puterile occidentale: „Când SUA adoptă o poziție, UE tinde să facă opusul”

Consensul occidental privind Balcanii de Vest s-a destrămat, deoarece, pentru prima dată în mulți ani, atât UE, cât și SUA urmăresc în mod deschis opțiuni politice diferite în regiune, scrie Euractiv.

După realegerea președintelui american Donald Trump, SUA au devenit mult mai tranzacționale, promovând modele de dezvoltare economică care favorizează în mod explicit afacerile americane. Într-un raport recent despre Balcanii de Vest, Departamentul de Stat al SUA a menționat că „era construirii națiunilor conduse de SUA a trecut”, o declarație interpretată ca o abandonare a politicii externe anterioare a Washingtonului, bazată pe valori.

În schimb, UE a optat pentru o politică bazată pe reguli, definită de procedurile lungi de aderare ale blocului comunitar, și a cerut statelor balcanice fie să se angajeze în reforme, fie să piardă finanțare.

Viziuni contradictorii pentru Bosnia

În Bosnia și Herțegovina, o companie americană care are legături cu administrația Trump, dar fără istoric în construirea de conducte, a semnat un acord major de extindere a conductei de GNL care ar conecta țara la terminalul Jadran din Croația.

Acest lucru a stârnit îngrijorări în UE. Luigi Soreca, ambasadorul UE în Bosnia, a transmis o scrisoare autorităților din Sarajevo, avertizând că acestea ar putea risca să piardă milioane de euro din finanțarea UE dacă conducta încalcă reglementările europene privind licitațiile.

În Republica Srpska, o entitate cu majoritate sârbă din Bosnia, liderul sârb bosniac pro-rus, Milorad Dodik, face presiuni pentru secesiune, găzduind în același timp vizite din partea fiului președintelui american, Donald Trump Jr.

SUA au ridicat sancțiunile împotriva lui Dodik și a familiei sale în octombrie anul trecut, în ciuda faptului că acesta a fost condamnat pentru nerespectarea deciziilor Biroului Înaltului Reprezentant (OHR), numit la nivel internațional, care supraveghează Bosnia.

O serie de companii americane cu legături cu Casa Albă au semnat, de asemenea, acorduri cu guvernul Republicii Srpska, inclusiv în sectorul apărării.

Marko Prelec, analist la International Crisis Group, un think tank, a declarat pentru Euractiv că, deși administrația Trump a început cu o abordare pasivă, apropiată de politica europeană din Balcani, aceasta s-a transformat acum într-o „acaparare de bani fățișă, încercând să obțină contracte profitabile pentru firme americane dubioase, cu un singur avantaj semnificativ, și anume apropierea de Trump”.

„UE nu are deloc încredere în SUA, până în punctul în care, atunci când SUA adoptă o poziție în Balcani, UE tinde în mod reflexiv să adopte opusul”, a declarat Prelec.

Viitorul OHR – un birou care supraveghează implementarea aspectelor civile ale Acordului de pace de la Dayton din 1995 în Bosnia și Herțegovina – este emblematic pentru noile tensiuni.

SUA și UE rămân profund divizate în privința OHR în urma plecării reprezentantului german Christian Schmidt din funcție, în luna mai.

SUA, la mai bine de 30 de ani de la Acordurile de la Dayton care au creat OHR, solicită un mandat mai limitat pentru acest birou, iar Washingtonul a avertizat că ar putea retrage sprijinul pentru acesta. UE, în schimb, susține că nu au fost încă îndeplinite condițiile pentru reducerea OHR.

Serbia, prinsă între Washington și Bruxelles

Între timp, implicarea SUA în Serbia este mai nuanțată. Președintele țării, Aleksandar Vučić, l-a invitat luna trecută pe Trump într-o vizită de stat și a susținut planurile de construire a unui Hotel Trump în fostul sediu al armatei iugoslave, bombardat în 1999 în timpul atacurilor aeriene NATO asupra Belgradului și conservat ulterior ca loc memorial.

După luni de proteste și acțiuni în justiție, proiectul a fost abandonat.

Totuși, Serbia rămâne apropiată de figurile din administrația Trump, primindu-i cu brațele deschise pe Donald Trump Jr. și pe alți aliați ai Casei Albe. SUA și-au redus ambițiile de investiții după dezastrul hotelului Trump, dar rămân interesate de dezvoltarea conductelor de GNL și de minerit.

Relația Serbiei cu UE este însă din ce în ce mai tensionată. Săptămâna trecută, opt țări ale UE au refuzat să deschidă o nouă rundă de negocieri de aderare cu Serbia.

Prăbușirea consensului din SUA și Europa lasă guvernele să navigheze între două agende occidentale din ce în ce mai diferite.

Una este centrată pe regulile de apartenență la UE și reforma instituțională. Cealaltă prioritizează o influență strategică și o oportunitate comercială mai egoistă a SUA.

Această divergență ar putea slăbi influența tradițională a UE asupra unei regiuni în care extinderea a fost mult timp principalul său instrument de politică externă.

Editor : Ș.R.