O dronă rusească s-a prăbușit la câțiva kilometri de Istanbul. Camera video montată pe ea este funcțională

Drona prăbușită la Izmit. Foto haberler.com
Drona prăbușită la Izmit. Foto: haberler.com

După ce o dronă a fost doborâtă de avioane F-16 în Ankara, o altă dronă neidentificată a căzut într-o zonă rurală din districtul İzmit al orașului Kocaeli. Camera de la bordul acesteia era funcțională, iar cauza accidentului și originea acestuia vor fi determinate după o investigație tehnică. În plus, s-a observat că pe dronă existau marcaje roșii în formă de stea, relatează haberler.com

Un cetățean care lucra pe câmp în cartierul Çubuklubala din Izmit a observat o dronă care căzuse după ce se prinsese în copaci, și a informat autoritățile. Echipele care au sosit la fața locului au început o anchetă în zonă.

S-a observat că drona căzută avea o anvergură a aripilor de aproximativ doi metri și jumătate și o lungime de un metru și jumătate. Existau marcaje roșii în formă de stea pe aripi și pe secțiunea cozii.

Incidentul marchează al doilea eveniment legat de drone din Turcia în această săptămână, după ce luni, avioanele F-16 ale Turciei au doborât o dronă neidentificată în apropiere de Cankiri.

În 2022, localnicii care culegeau ciuperci în districtul Kurtun din Gümüşhane au descoperit resturi care au fost ulterior identificate ca fiind o dronă Orlan-10 fabricată în Rusia. Incidentul a fost atribuit și conflictului din Ucraina, fiind considerat că drona a ieșit de sub control și a ajuns pe teritoriul turc.

În cadrul conferinței de presă din 18 decembrie, Ministerul Apărării Naționale a subliniat că sistemul de apărare aeriană nu se afla într-o stare de vulnerabilitate. Ministerul a subliniat că identificarea dronei în cauză era „dificilă din punct de vedere al altitudinii, vitezei și dimensiunii”. De asemenea, s-a menționat că părțile dronei doborâte de avioanele F-16 erau răspândite pe o suprafață extinsă și că eforturile de căutare erau în curs.

