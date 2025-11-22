O fetiță poloneză de 7 ani și mama ei, printre victimele atacului rus asupra orașului Ternopil. Numărul morților a ajuns la 33

Amelka, o fetiță poloneză în vârstă de șapte ani, se numără printre victimele atacului cu rachete rusești asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, din 19 noiembrie, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei. Ea a murit împreună cu mama sa în timpul atacului, care a făcut până acum cel puțin 33 de victime, informează Kyiv Independent.

„Amelka avea șapte ani. Șapte. O fetiță poloneză”, a scris premierul polonez Donald Tusk pe 21 noiembrie. „A murit în Ternopil în timpul unui atac brutal cu rachete rusești. Nu-și va mai îndeplini niciunul dintre visurile sale. Acest război crud trebuie să se termine, iar Rusia nu-l poate câștiga. Pentru că acesta este și un război pentru viitorul copiilor noștri.”

Operațiunile de căutare și salvare în orașul din vestul Ucrainei s-au încheiat pe 22 noiembrie, după patru zile de operațiuni, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei. Numărul final al victimelor a crescut la 33 după ce echipele de urgență au recuperat cadavrul unei femei din dărâmături.

Bilanț trist

Șase persoane rămân dispărute, inclusiv un copil.

În timpul operațiunilor de căutare, 46 de persoane, inclusiv șapte copii, au fost salvate. Echipele de salvare au găsit și trei animale de companie (două pisici și un papagal) și le-au returnat proprietarilor, a declarat Serviciul de Urgență al Statului.

„Peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, lucrările pot fi efectuate doar manual, din cauza daunelor severe și a fragmentării structurilor”, a declarat președintele Volodymyr Zelensky.

Două clădiri de apartamente cu nouă etaje au fost avariate în urma atacului. În una dintre ele, avariile s-au extins de la etajul al treilea până la etajul al nouălea, potrivit ministrului de interne Ihor Klimenko.

Klimenko a descris distrugerile pe care le-a întâlnit la fața locului. „Am mers printre zidurile arse — a fost o senzație teribilă”, a spus el. „În fiecare apartament — o viață întreagă pe care Rusia a distrus-o într-o clipă.”

Locuitorii au încercat să sară de la ferestrele de la etajele superioare pentru a scăpa de incendiu după ce racheta a lovit clădirea, a spus Klimenko.

Forțele aeriene ucrainene au confirmat ulterior că forțele ruse au efectuat atacul folosind rachete Kh-101 lansate de la avioane situate în regiunile Vologda și Astrakhan din Rusia.

