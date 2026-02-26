Live TV

Viktor Orban, scrisoare deschisă către Volodimir Zelenski în cazul conductei Drujba: „Mai mult respect pentru Ungaria”

Viktor Orban și Volodimir Zelenski. Sursa foto: REUTERS

Viktor Orban a publicat joi, 26 februarie, pe rețelele sociale o scrisoare deschisă adresată președintelui ucrainean Voldoimir Zelenski. În scrisoare, premierul ungar acuză Ucraina că a blocat conductele petroliere Drujba și a susținut că a încercat să forțeze Ungaria să „intre în război”.

„Domnule președinte,

De patru ani, nu ați fost dispus să acceptați poziția guvernului suveran al Ungariei și a poporului maghiar cu privire la războiul dintre Rusia și Ucraina.

De patru ani, ați încercat să forțați Ungaria să intre în războiul dintre țara dumneavoastră și Rusia. În tot acest timp, ați beneficiat de sprijinul Bruxelles-ului și ați obținut susținerea opoziției maghiare.

Vedem, de asemenea, că dumneavoastră, Bruxelles, și opoziția maghiară coordonați eforturile pentru a aduce la putere în Ungaria un guvern pro-Ucraina.

În ultimele zile, ați blocat conductele petroliere Drujba, care sunt esențiale pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei.

Acțiunile dumneavoastră sunt împotriva intereselor Ungariei și pun în pericol aprovizionarea sigură și accesibilă cu energie a familiilor maghiare.

Prin urmare, vă solicit să vă schimbați politica anti-maghiară!

Noi, poporul maghiar, nu suntem responsabili pentru situația în care se află Ucraina. Simțim compasiune pentru poporul ucrainean, dar nu dorim să participăm la război. Nu vrem să finanțăm efortul de război și nu vrem să plătim mai mult pentru energie.

Vă îndemn să redeschideți imediat conducta de petrol «Drujba» și să vă abțineți de la orice alte atacuri asupra securității energetice a Ungariei.

Mai mult respect pentru Ungaria!”, a scris premierul maghiar în scrisoarea deschisă. 

Întreruperea aprovizionării cu petrol rusesc prin conductele Drujba, în urma unui atac rus, a provocat noi tensiuni între Ucraina și statele membre ale UE, Ungaria și Slovacia. Ungaria și Slovacia, unde se află singurele rafinării din UE care utilizează petrol rusesc furnizat prin conductele Drujba, au încercat să-și asigure aprovizionarea de când aceasta a fost suspendată, pe 27 ianuarie, conform UNN.

Ungaria și Slovacia au acuzat Ucraina că întârzie reluarea livrărilor din motive politice și au anunțat suspendarea exporturilor de motorină către Ucraina. Ungaria a amenințat, de asemenea, că va opri exporturile de energie electrică și gaze către Ucraina. La fel a procedat și Slovacia, al cărei prim-ministru, Robert Fico, a emis un ultimatum privind livrările de energie electrică de urgență. Ulterior, Ungaria a declarat că nu intenționează să oprească exporturile de energie electrică.

Cu toate acestea, un raport al Centrului de Studii pentru Democrație (CSD) din 16 februarie arată că Ungaria nu are nevoie de petrolul rusesc, deoarece există alte surse disponibile.

Premierul ungar Viktor Orban, a precizat Reuters, este un oponent ferm al aspirațiilor Ucrainei de a adera la UE, iar atât Ungaria, cât și Slovacia au menținut relații bune cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, timp de aproape patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina.

În contextul acestei dispute, Ungaria a blocat noul pachet de sancțiuni, al 20-lea, împotriva Rusiei în UE, precum și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

