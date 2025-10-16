„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete

Marea Britanie se confruntă cu un val fără precedent de amenințări din partea Rusiei, Chinei și Iranului, a avertizat directorul serviciilor interne de informații, Ken McCallum. Potrivit acestuia, numărul persoanelor investigate pentru activități de spionaj sau alte acțiuni ostile a crescut cu 35%, marcând „o nouă eră” pentru securitatea națională a Regatului Unit, potrivit Kyiv Post.

În discursul anual susținut la sediul MI5 din Londra, McCallum a dezvăluit că numărul persoanelor aflate sub investigație pentru activități de spionaj sau amenințări din partea unor state străine a crescut cu 35%.

„În 2025, MI5 se confruntă cu un volum și o varietate de amenințări din partea teroriștilor și actorilor statali mai mare decât am văzut vreodată”, a spus el.

Oficialul britanic a descris amploarea riscului drept o „nouă eră” pentru agenție, marcând „cea mai mare schimbare în misiunea MI5 de la atacurile din 11 septembrie”.

Făcând referire la activitățile Rusiei, Iranului și Chinei, McCallum a precizat că aceste state recurg tot mai frecvent la „metode urâte, de tipul celor cu care MI5 s-a confruntat de obicei în cazurile de terorism”.

El a dezvăluit că agenția a reușit să oprească „o serie de comploturi de supraveghere cu intenții ostile” provenite din Rusia.

Potrivit lui McCallum, Rusia tratează potențialii „actori proxy” ca pe niște instrumente de sacrificiu, avertizându-i pe eventualii recruți că „în momentul în care veți fi prinși, veți fi abandonați”.

Șeful MI5 a mai spus că trollii ruși continuă să caute „fisuri” în societatea britanică, însă aceste încercări au eșuat în mare parte.

Declarațiile vin în contextul unei serii de acuzații formulate de Londra la adresa Moscovei, care neagă orice implicare în activități ilegale pe teritoriul britanic.

În septembrie, Scotland Yard a anunțat arestarea a trei persoane în Essex, suspectate de spionaj pentru Rusia. Șeful comandamentului britanic antiterorism a avertizat că „vedem tot mai mulți indivizi pe care i-am descrie drept ‘proxy’, recrutați de serviciile de informații străine”.

În luna mai, șase cetățeni bulgari au fost condamnați pentru apartenență la o rețea de spionaj rusă, descrisă ca „ruptă parcă dintr-un roman de spionaj”, cu documente falsificate, camere ascunse, o „relație amoroasă” între agenți și conversații online despre posibile răpiri și capcane.

Autoritățile britanice au calificat activitățile grupului drept unele dintre „cele mai ample și mai complexe operațiuni ostile” descoperite vreodată pe teritoriul Regatului Unit.

Tot anul trecut, cinci bărbați au fost condamnați pentru un atac incendiar asupra unui depozit ce conținea echipamente de comunicații destinate Ucrainei, provocând pagube de peste un milion de lire sterline. Londra a afirmat că aceștia ar fi acționat ca „piromani plătiți” de grupul de mercenari Wagner.

„Împreună cu partenerii noștri din Europa, MI5 va continua să depisteze pe cei care primesc ordine de la bandiții ruși”, a declarat McCallum. „Și vom urmări firul până la cei care dau ordinele, convinși că sunt anonimi și imposibil de găsit în spatele ecranelor lor. Nu sunt.”

Oficialul a subliniat și pericolul reprezentat de China, acuzând Beijingul de spionaj cibernetic, racolarea cercetătorilor occidentali, infiltrarea instituțiilor publice și intimidarea dizidenților pro-democrație aflați în Marea Britanie.

Referindu-se la Iran, McCallum a spus că regimul de la Teheran „încearcă disperat să reducă la tăcere criticii din afara țării”.

„MI5 va continua să facă exact ceea ce publicul se așteaptă de la noi: să prevenim, să detectăm și să perturbăm orice activitate care amenință securitatea națională”, a concluzionat directorul agenției.

Discursul a venit la doar câteva zile după ce MI5 a transmis un avertisment parlamentarilor britanici, informându-i că spioni din Rusia, China și Iran ar putea încerca să-i vizeze pe deputați și pe angajații acestora prin „relații pe termen lung, șantaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare”.

