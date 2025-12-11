Live TV

„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord

Data publicării:
Kim Jong Un
Foto: Profimedia
Din articol
„O forţă motrice”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi alţi înalţi oficiali au mers miercuri la ambasada Rusiei pentru a exprima condoleanţe în urma recentei morţi a ambasadorului rus, la post de peste zece ani, a informat joi presa de stat.

Kim a declarat cu această ocazie că este „o profundă tristeţe... pierderea ambasadorului într-un moment în care se deschide o fază istorică importantă în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două ţări”, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, preluată de AFP și Agerpres.

Kim Jong Un a depus flori şi a păstrat un minut de reculegere în memoria decedatului, a relatat KCNA. Şi alţi înalţi oficiali, inclusiv înaltul responsabil militar Pak Jong-chon, au mers la ambasadă, potrivit aceleiaşi surse.

Aleksandr Maţegora, 70 de ani, la post în ţară din 2014, a murit „în mod subit” pe 6 decembrie 2025, conform unui anunţ al ministerului rus de externe, făcut luni.

Moartea sa a intervenit în timp ce alianţa dintre Moscova şi Phenian se consolidează de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

„O forţă motrice”

Maţegora a fost „o forţă motrice” a „lucrului asiduu de-a lungul anilor”, care a dus la „nivelul actual fără precedent al relaţiilor” dintre Rusia şi Coreea de Nord, potrivit diplomaţiei ruse.

Cele două ţări sunt legate printr-un pact de apărare reciprocă din 2024, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

Coreea de Nord a furnizat mii de soldaţi Rusiei, în special pentru a respinge, între sfârşitul lui 2024 şi primăvara lui 2025, trupele ucrainene, care preluaseră controlul aspra unei mici părţi din regiunea rusă frontalieră Kursk.

Ea îi furnizează de asemenea arme şi muniţii, potrivit Coreei de Sud, care suspectează Moscova că îi transferă în schimb tehnologii militare sensibile.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avionul de vânătoare Su-57 - „Felon”.
Rusia nu poate produce avioane militare avansate cu tehnologia sa. Ocolește sancțiunile europene și le construiește cu piese importate
Roblox
Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede”
Debarcare pasageri Aroflot
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare
imagine din Pokrovsk cu clădiri distruse în timpul operațiunii lansate de ruși pentru cucerirea orașului
Vladimir Putin a trimis 156.000 de soldați pentru a cuceri orașul Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene
trump
Europenii se tem că Trump s-ar putea retrage din negocieri. Liderul de la Casa Albă ar putea acuza UE de eșecul planului de pace
Recomandările redacţiei
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
Clădire aflată în construcție.
Legea „Nordis” a intrat în vigoare. Ce garanții primesc cei care...
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
Ultimele știri
Traficul cu animale vii a atins noi recorduri. Comerțul ilegal cu specii sălbatice ajunge la 20 de miliarde de dolari pe an
REZULTATE LOTO - Joi, 11 decembrie 2025: Peste 1,07 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Report uriaș la Joker
Opozanta Maria Corina Machado reapare la Oslo, după un an de clandestinitate. Susţinătorii au întâmpinat-o cu scandări de „libertad!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Ce înseamnă gradul II de invaliditate. Lista problemelor pentru care primeşti ajutor de la stat
Digi FM
Cum a murit Amza Pellea la numai 52 de ani. Explicația Oanei Pellea și declarațiile ei emoționante despre...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Cum își va petrece Nicole Kidman primul Crăciun după separarea de Keith Urban. Un apropiat a rupt tăcerea...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Fosta soție a lui Charlie Sheen, acuzații dure: „A oprit plățile!” Brooke Mueller susține că actorul îi...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț