„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi alţi înalţi oficiali au mers miercuri la ambasada Rusiei pentru a exprima condoleanţe în urma recentei morţi a ambasadorului rus, la post de peste zece ani, a informat joi presa de stat.

Kim a declarat cu această ocazie că este „o profundă tristeţe... pierderea ambasadorului într-un moment în care se deschide o fază istorică importantă în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două ţări”, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, preluată de AFP și Agerpres.

Kim Jong Un a depus flori şi a păstrat un minut de reculegere în memoria decedatului, a relatat KCNA. Şi alţi înalţi oficiali, inclusiv înaltul responsabil militar Pak Jong-chon, au mers la ambasadă, potrivit aceleiaşi surse.

Aleksandr Maţegora, 70 de ani, la post în ţară din 2014, a murit „în mod subit” pe 6 decembrie 2025, conform unui anunţ al ministerului rus de externe, făcut luni.

Moartea sa a intervenit în timp ce alianţa dintre Moscova şi Phenian se consolidează de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

„O forţă motrice”

Maţegora a fost „o forţă motrice” a „lucrului asiduu de-a lungul anilor”, care a dus la „nivelul actual fără precedent al relaţiilor” dintre Rusia şi Coreea de Nord, potrivit diplomaţiei ruse.

Cele două ţări sunt legate printr-un pact de apărare reciprocă din 2024, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

Coreea de Nord a furnizat mii de soldaţi Rusiei, în special pentru a respinge, între sfârşitul lui 2024 şi primăvara lui 2025, trupele ucrainene, care preluaseră controlul aspra unei mici părţi din regiunea rusă frontalieră Kursk.

Ea îi furnizează de asemenea arme şi muniţii, potrivit Coreei de Sud, care suspectează Moscova că îi transferă în schimb tehnologii militare sensibile.

