O țară cu 170 de milioane de locuitori raționalizează carburanții. Cozi uriașe la benzinării și incidente violente

Data publicării:
People wait in a long queue as they rush to petrol pumps to refuel amid fears of a fuel shortage in Dhaka, Bangladesh, on Saturday, March 7, 2026. Long lines of motorcycles and private cars formed across the capital as motorists hurried to fill their tank
Foto: Profimedia

O țară din Asia a început duminică să raţionalizeze distribuţia de combustibil din cauza dificultăţilor de aprovizionare legate de războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a provocat ambuteiaje majore la benzinăriile din întreaga ţară şi primele incidente violente.

Bangladesh, o ţară cu 170 de milioane de locuitori, importă 95% din necesarul său de petrol şi gaze, a căror distribuţie este perturbată în mod regulat de crizele politice care afectează statele producătoare, relatează AFP, citată de Agerpres.

În urma atacurilor iniţiale ale SUA şi Israelului asupra Iranului şi a ripostei Teheranului în întreaga regiune a Golfului, compania naţională de petrol, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), a limitat vânzările de combustibil pentru majoritatea vehiculelor.

De exemplu, utilizatorii de vehicule motorizate cu două roţi sunt acum limitaţi la maximum doi litri pe rezervor.

„Consumatorii tind să cumpere mai mult decât de obicei" în perioadele de criză, a explicat BPC într-un comunicat.

Imediat ce restricţiile au intrat în vigoare duminică, s-au format cozi lungi de vehicule în faţa multor benzinării din capitala ţării, Dhaka.

„Am aşteptat peste o oră să pun doi litri”, a spus un motociclist, Md Al-Amin, în vârstă de 45 de ani. „Rezervorul meu are opt litri şi de obicei îl alimentez o dată pe săptămână. Aşa că va trebui să mă întorc poimâine", a mai declarat el.

„Am aşteptat deja la coadă ieri, iar ei au închis benzinăria cu doar o maşină înaintea mea", a spus AKM Ruhul Amin, medic pediatru, de la volanul sedanului său. „Am putut cumpăra doar 10 litri astăzi (...) Guvernul ne-ar putea permite măcar să facem un plin", a adăugat el.

Ahmad Rush, unul dintre managerii distribuitorului Meghna Petroleum Limited, a estimat că numărul clienţilor aproape s-a dublat.

„Am deschis la 7:30 în această dimineaţă şi am reuşit să realimentăm 300 de vehicule în trei ore şi jumătate", a spus el.

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în timpul unei altercaţii violente între clienţi şi angajaţi la o benzinărie din districtul sudic Jhenaidaha, care a fost ulterior vandalizată, potrivit şefului poliţiei locale, Mahfuz Afzal.

BPC a dat asigurări că livrările de combustibil sunt aşteptate în curând în ţară.

Din cauza tensiunilor actuale, cinci dintre cele şase fabrici de îngrăşăminte din ţară au fost închise până pe 18 martie, a declarat pentru AFP Ahsan Quddus Kuntal, un oficial al Chemical Industries Corporation din Bangladesh.

Editor : M.B.

