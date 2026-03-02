Consiliul Concurenței monitorizează piața carburanților. Bogdan Chirițoiu: „Nu am vrea să vedem creșteri nejustificate de preț”

Consiliul Concurenței monitorizează constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți pentru a se asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi, a transmis luni președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.

„Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”, a declarat Chirițoiu pentru Agerpres.

Șeful autorității de concurență a subliniat că, în prezent, prețul barilului de petrol se situează sub 80 de dolari, un nivel comparabil cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. În contextul tensiunilor actuale, este însă posibil să apară fluctuații suplimentare pe piețele internaționale.

„Ne așteptăm ca prețurile la pompă să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate și temporare”, a explicat Chirițoiu.

Acesta a avertizat că, în cazul în care vor fi identificate încălcări ale legislației concurenței, instituția va iniția procedurile necesare pentru sancționarea acestora.

Ministrul Energiei: Nu există argumente pentru carburanți la 10 lei litrul

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a respins ferm speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina ar putea ajunge la 10 lei litrul, catalogând aceste afirmații drept „minciuni sfruntate”.

„În momentul de față, nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă”, a declarat acesta, precizând că autoritățile sunt atente la eventualele perturbări de pe piața de aprovizionare cu produse petroliere, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, însă a dat asigurări că România dispune de rezerve suficiente.

„Am discutat cu toți operatorii din piață. Suntem asigurați cu depozite în caz de urgență, care pot fi folosite într-o situație de avarie și care pot asigura aprovizionarea pentru aproximativ 90 de zile. Dar nu suntem în această situație. În plus, în toate terminalele de pe teritoriul României, precum și în depozite, sunt suficienți carburanți pentru a asigura fluxurile normale fără a exista o perturbare”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, la nivel internațional s-a înregistrat o creștere de aproximativ 10% a cotației petrolului. Totuși, în condițiile în care costul țițeiului reprezintă aproximativ 25% din prețul final al carburanților, impactul asupra prețului la pompă ar trebui să fie limitat.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Am cerut explicit ANPC, ANAF și Consiliului Concurenței să se uite foarte clar la piață și să se asigure că nu se folosește acest context internațional pentru o potențială speculație. Afirmațiile despre benzină sau motorină la 10 lei sunt minciuni sfruntate și le dezavuez total”, a concluzionat Bogdan Ivan.

