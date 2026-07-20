Oana Ţoiu: Visa Waiver rămâne o prioritate, dar decizia depinde şi de administraţia Trump

Ministra interimară de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat, luni seară, că Visa Waiver este în continuare o prioritate în relaţia cu Statele Unite ale Americii, dar momentul în care România va fi acceptată depinde de discuţia politică, de coborârea ratei de refuzuri, dar şi de administraţia preşedintelui Trump, relatează News.ro.

„Visa Waiver este o prioritate în relaţia bilaterală. Aşa cum ştiţi, noi deja reuşisem, în relaţia dintre Statele Unite ale Americii şi România, să atingem pragul de sub 3% al numărului de refuzuri ale vizelor, un prag necesar pentru a putea să intrăm în programul Visa Waiver şi, aici, din nou, trebuie să spun: e foarte important să asigur aceste aprecieri şi pentru mediul de afaceri, care a contribuit foarte mult în această direcţie. A fost un efort interinstituţional major”, a declarat Oana Ţoiu, luni seară, la TVR Info.

Aceasta a precizat că situaţia este gestionată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne: „Din păcate, aşa cum ştiţi, înainte de alegerile prezidenţiale, înainte de alegerile parlamentare, odată cu schimbarea administraţiei, a existat o suspendare şi apoi o oprire a acestui proces (...) El este, în acest moment, gestionat la Ministerul Afacerilor Interne (...) Când o să avanseze mai departe depinde, cu siguranţă, de discuţia politică, de coborârea ratei de refuzuri din nou la pragul respectiv, dar şi de administraţia preşedintelui Trump în ceea ce priveşte paradigma pe care aceştia o au faţă de călătorii, faţă de deschiderea graniţei”.

Aceasta a menţionat că primul criteriu pentru rezolvarea situaţiei este procentul de refuzuri ale cererilor de viză.

„Când am avut acordul pentru a intra în programul Visa Waiver, am îndeplinit acest criteriu de 3%. Acum, pentru că, desigur, foarte mulţi au obţinut viza în perioada respectivă şi nu şi-au reînnoit-o, nefiind necesar, numărul de refuzuri este mai mare, dar lucrăm în paralel la acest palier deschis de informaţii privind trecerea la graniţă şi la palierul politic, astfel încât, în momentul în care criteriul tehnic va putea fi îndeplinit din nou, să existe planul politic care să permită asta”, a mai declarat Oana Ţoiu.

România a fost inclusă oficial în Programul Visa Waiver al SUA în ianuarie 2025.

În luna mai a aceluiaşi an, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) al Statelor Unite a decis să reanalizeze includerea României în Programul Visa Waiver, chiar dacă România îndeplinise toate criteriile prevăzute de legislaţia americană, după ce, în martie, administraţia Trump suspendase decizia de includere a României în program.

Iniţial, România trebuia să intre, în luna martie, în programul care permite călătoriile în Statele Unite fără obţinerea prealabilă a unei vize.

Editor : Ș.A.