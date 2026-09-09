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Fără precedent: Trump a dăruit 135.000 de dolari către trei tinere consiliere de la Casa Albă. Printre ele, controversata Natalie Harp

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Donald Trump și Natalie Harp
Donald Trump și Natalie Harp Foto: Profimedia
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Din articol
Controversata Natalie Harp

Preşedintele american Donald Trump a oferit cadouri în numerar în valoare totală de 135.000 de dolari către trei dintre cei mai apropiaţi consilieri ai săi de la Casa Albă, conform declaraţiilor financiare ale oficialilor, situaţie care a ridicat semne de întrebare în rândul experţilor în etică cu privire la legalitatea acestor plăţi, informează miercuri EFE.

Natalie Harp, Margo Martin şi Chamberlain Harris, trei tinere consiliere cu acces regulat la preşedinte, au declarat că au primit câte 45.000 de dolari de la Trump drept „cadou în numerar de sărbători”, conform investigaţiilor unor publicaţii precum Washington Post şi Politico.

Aceste sume reprezintă aproximativ 30% din cei 150.000 de dolari pe care fiecare femeie îi primeşte anual pentru funcţia sa la Casa Albă, conform documentelor publicate de presa locală.

Declaraţiile financiare, publicate de administraţie săptămâna trecută, îl identifică pe Trump ca sursă a plăţilor.

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Controversata Natalie Harp

Harp, în vârstă de 35 de ani, este cea mai cunoscută dintre cele trei, devenind protagonista unei controverse majore după ce senatorul democrat Jon Ossoff a comentat relaţia strânsă dintre această femeie şi Trump, stârnind critici din partea aliaţilor preşedintelui şi discuţii ample pe reţelele de socializare şi în presă.

Martin, în vârstă de 31 de ani, este consilieră în comunicare şi îl însoţeşte adesea pe Trump la filmarea conţinutului pentru conturile sale de socializare, în timp ce Harris, în vârstă de 26 de ani, este asistentă executivă a preşedintelui.

Plăţile au generat controverse deoarece legea federală interzice în mod clar plăţile suplimentare la salariile angajaţilor publici.

Potrivit Washington Post, Trump i-a dat 20.000 de dolari şi lui Walt Nauta, directorul de operaţiuni al Biroului Oval, conform declaraţiilor sale financiare.

Nauta, care câştigă un salariu anual de 175.000 de dolari, a fost asistentul personal al lui Trump în timpul primului său mandat şi unul dintre asistenţii care l-au însoţit pe preşedinte într-o călătorie recentă în Turcia, legată de o posibilă ameninţare de asasinat.

Experţii consultaţi de Washington Post au indicat că nu îşi amintesc de alte cazuri publice în care un preşedinte american să fi dat sume similare de bani angajaţilor Casei Albe.

Editor : Sebastian Eduard

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