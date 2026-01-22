Ochelarii stil „Top Gun” purtaţi de preşedintele Franței au făcut senzație în presa mondială. „Trump: Fii atent... Macron este aici”

Live TV

Emmanuel Macron
Foto: Profimedia
Ochelarii de soare tip aviator ai preşedintelui francez Emmanuel Macron au atras atenţia utilizatorii reţelelor de socializare care s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen „Top Gun” în timp ce-l critica pe preşedintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, în cursul discursului său de la Davos, scrie Reuters.

Adresându-se "elitelor globale" la Forumul Economic Mondial anual din staţiunea montană elveţiană Davos, marţi, preşedintele francez a purtat ochelarii de soare închişi la culoare, reflectorizanţi, pe care marca franceză de ochelari de lux Henry Jullien a declarat că i-a oferit cadou în 2024, informează News.ro.

Henry Julien a mai spus că modelul oferit președintelui francez se numește Pacific S 01 și se află la vânzare pe site pentru 659 de euro.

Palatul Elysee a precizat că alegerea lui Macron de a purta ochelari de soare în timpul discursului său, care a avut loc în interior, a fost pentru a-şi proteja ochii din cauza unui vas de sânge spart. Nu a confirmat marca ochelarilor.

Comentarii, meme, speculații

Meme-urile, comentariile şi speculaţiile cu privire la apariţia lui Macron au explodat pe reţelele de socializare după discursul său, unii susţinători lăudându-i look-ul, iar adversarii respingându-l ca fiind bombastic sau făcând speculaţii cu privire la sănătatea sa.

O memă, cu titlul „Duel la Davos”, a fost concepută ca o parodie „Top Gun”, cu Macron şi Trump uitându-se unul la altul, ambii purtând costume de aviator în stil militar, iar Macron, arătând foarte mic lângă Trump şi purtând ochelari de soare tip aviator supradimensionaţi.

Referinţele la filmul din 1986 cu Tom Cruise în rol principal au fost omniprezente.

„Trump: fii atent... Macron este aici”, a scris un utilizator pe X, alături de o fotografie a preşedintelui francez purtând ochelarii de aviator. „Nu a putut găsi nişte ochelari mai sobri?”, s-a întrebat un alt utilizator.

Ziarul italian de dreapta Libero l-a numit pe Macron „un mare lăudăros”.

Chiar şi unii dintre colegii lui Macron s-au exprimat pe acest subiect. Ministrul afacerilor europene, Benjamin Haddad, a postat o versiune a memei „Soyboy vs Yes Chad” cu Chad purtând ochelari de aviator şi înfăşurat în steagul francez.

Google Trends

Căutările la nivel mondial pentru ochelarii Henry Jullien au crescut de asemenea, atingând un vârf miercuri, în jurul orei 07:00 dimineaţa, potrivit Google Trends. Un purtător de cuvânt al mărcii a declarat că firma primeşte un număr neobişnuit de mare de apeluri.

