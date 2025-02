Zelenski a dezvăluit câteva dintre detaliile contractului militar pentru tinerii de 18-24 de ani. Peste 24.000 de dolari pe an, educație universitară și credite pentru locuință sunt argumentele cu care Ucraina vrea să atragă tinerii spre armată.

Președintele Ucrainei a anunțat că, în zilele următoare, va fi prezentată o ofertă specială de contract pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Această propunere include câștigarea a până la 1 milion UAH (aproximativ 24. 000 USD) în decurs de un an de serviciu în Forțele Armate ale Ucrainei, împreună cu oportunități de educație gratuită și împrumuturi preferențiale pentru locuințe.

Informația citată de Ukrinform a fost dată publicității în timpul unui briefing de presă cu președintele Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño

Zelenski a dezvăluit că propunerea a fost elaborată în colaborare cu experți militari respectați și va fi prezentată oficial în curând.

„În zilele următoare, toate detaliile vor deveni oficiale. Unul dintre punctele-cheie este că o persoană va putea câștiga 1 milion UAH (aproximativ 24.000 USD) pe parcursul unui an. În plus, după un an de serviciu, tinerii vor avea posibilitatea de a se înscrie într-o instituție de învățământ superior fără examene de admitere, cu toate costurile acoperite integral de stat. În plus, vor exista condiții ipotecare speciale la o rată a dobânzii de 0%, statul acoperind toate plățile dobânzilor.”

Președintele Zelenski a subliniat că acesta este un contract experimental și a îndemnat publicul să aștepte anunțul oficial cu toate detaliile.

Fostul consilier pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, a subliniat în mod repetat necesitatea ca Ucraina să consolideze eforturile de mobilizare. La 14 ianuarie, Sullivan a subliniat că deficitul de personal al forțelor ucrainene rămâne o problemă critică, în ciuda ajutorului militar occidental semnificativ.

La 12 ianuarie, Mike Waltz, pe atunci viitor consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump și membru al Congresului, a declarat că Ucraina ar trebui să reducă vârsta de mobilizare pentru a recruta sute de mii de soldați noi și a stabiliza linia frontului.

Ca răspuns la aceste declarații, președintele Zelenski a subliniat că principala prioritate pentru forțele ucrainene este armamentul și echipamentele. Acesta a subliniat că peste 100 de brigăzi sunt în prezent angajate în luptă, fiecare având nevoie de livrări zilnice de echipamente și tehnologie.

Editor : S.S.