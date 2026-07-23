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Criza politică din Ucraina se adânceşte. Fedorov refuză orice altă funcție oferită de Zelenski

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Mykhailo Fedorov trifft Ukraine Defence Contact Group
Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia
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Din articol
Fedorov refuză orice altă funcţie Protestele continuă în Kiev

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mîhailo Fedorov, a declarat joi că nu va accepta nicio altă funcţie guvernamentală în afară de cea pe care a deţinut-o anterior, agravând criza politică care a cuprins Ucraina într-un moment crucial al războiului cu Rusia, relatează Reuters.

Demiterea surprinzătoare a lui Fedorov în această lună a stârnit proteste rare în timp de război, determinându-l pe preşedintele Volodimir Zelenski să-l înlocuiască pe generalul său de rang înalt, nepopular, cu un comandant mai tânăr şi respectat.

Fedorov refuză orice altă funcţie

Zelenski a declarat joi că i-a oferit lui Fedorov mai multe alte funcţii, inclusiv cea de viceprim-ministru pentru inovare în domeniul apărării, dar nu a indicat că îl va numi din nou în fruntea Ministerului Apărării.

Refuzul lui Fedorov sporeşte presiunea asupra lui Zelenski, căruia protestatarii i-au dat termen până vineri să-l repună în funcţie pe tânărul de 35 de ani, căruia i se atribuie meritul de a fi „curăţat” Ministerul Apărării.

Mii de demonstranţi s-au adunat la Kiev şi în alte oraşe în ultima săptămână pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de ceea ce consideră a fi lipsa de comunicare a lui Zelenski cu privire la procesul său decizional.

Într-o declaraţie adresată jurnaliştilor, Fedorov a afirmat că doar funcţiile de preşedinte, şef al armatei şi ministru al apărării pot „influenţa efectiv cursul războiului”.

„Nicio altă funcţie nu deţine autoritatea efectivă de a combate corupţia din domeniul achiziţiilor, de a finaliza transformarea armatei, de a planifica şi executa operaţiuni asimetrice împotriva inamicului”, a spus el.

Discuţiile dintre Zelenski şi Fedorov sunt încă în desfăşurare, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia. „Cred că vor mai discuta”, a spus sursa.

Protestele continuă în Kiev

Organizatorul protestelor, Dmîtro Koziatînski, un veteran militar, a declarat joi că Fedorov „a făcut ceea ce trebuia”, rămânând ferm pe poziţii. „Trebuie neapărat să impunem această numire”, a scris el pe X.

„Trebuie să existe reforme în Ministerul Apărării!”, a cerut el.

Protestele au loc într-un moment precar pentru Ucraina, care luptă pentru a prelua iniţiativa împotriva Rusiei, dar se confruntă în continuare cu atacuri neîncetate pe câmpul de luptă şi cu atacuri aeriene devastatoare asupra oraşelor sale.

Analiştii spun că noul comandant-şef al armatei, Mîhailo Drapatîi, numit marţi în funcţie, trebuie să gestioneze un front extins şi o penurie de efective, construind în acelaşi timp relaţii între comanda armatei şi Ministerul Apărării.

Editor : Ș.A.

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