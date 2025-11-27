„Oferte la cocaină” în liga de juniori din Belfast. Un antrenor a fost exclus după ce a postat prețuri la droguri în grupul de WhatsApp

Un scandal a izbucnit în fotbalul pentru copii din Belfast după ce un antrenor a postat într-un grup de WhatsApp al ligii liste de prețuri la droguri. Mesajul a ajuns la aproximativ 400 de antrenori din 300 de echipe, iar bărbatul a fost imediat dat afară. „Acest tip de comportament este complet inacceptabil”, a transmis clubul.

Lista cu prețuri pentru „pachete pure, adevărate” includea intervale orare, locuri de întâlnire și menționa că plata se face în numerar.

Clubul din Belfast a anunțat că l-a exclus pe antrenor după ce a aflat despre mesajul de pe WhatsApp, postat miercuri și șters ulterior, potrivit The Guardian.

„Acest tip de comportament este complet inacceptabil în cadrul clubului nostru. Antrenorul implicat a fost îndepărtat permanent, cu efect imediat”, a transmis clubul.

Reprezentanții au precizat că procedurile de verificare din club respectă liniile directoare ale Asociației Irlandeze de Fotbal și că postarea a provocat șoc, cazul fiind tratat cu maximă urgență.

„În calitate de club comunitar, ne mândrim că punem mereu pe primul loc interesele jucătorilor noștri”, se arată în declarație.

Grupul de WhatsApp ar include aproximativ 400 de antrenori din 300 de echipe de bază și este folosit pentru organizarea meciurilor.

Liga FonaCab Development a transmis că nu poate monitoriza sau controla fiecare mesaj trimis între antrenori.

„Cu toate acestea, avem așteptări clare de comportament, iar orice conduită care încalcă regulile de protecție sau profesionalism va fi tratată imediat. Responsabilitatea noastră este să protejăm bunăstarea fiecărui copil și să susținem valorile pe care este construită liga”, au precizat reprezentanții.

Un purtător de cuvânt al ligii a declarat pentru Belfast Telegraph că aceasta nu angajează antrenori și, prin urmare, nu poate concedia pe nimeni.

„Am informat deja clubul relevant din vestul Belfastului, iar procedurile noastre de protecție au fost activate, antrenorul fiind scos din grupul de organizare a meciurilor. Cazul este gestionat acum prin canalele corespunzătoare”, a transmis el.

Potrivit bazei de date privind consumul de substanțe a Departamentului Sănătății, aproape jumătate dintre consumatorii de droguri ilegale din Irlanda de Nord, 46,4%, folosesc cocaină.

