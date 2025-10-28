Live TV

ONU acuză oficial Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina

Data publicării:
logo at entrance to United Nations (Palace of Nations)
Organizația Națiunilor Unite. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Federația Rusă de crime împotriva umanității și crime de război comise pe teritoriul Ucrainei. Forțele ruse au folosit drone pentru a vâna și a alunga civilii din casele lor situate în apropierea liniei frontului din Ucraina, arată noul raport al ONU prezentat Adunării Generale.

Comisia independentă internațională de anchetă privind Ucraina a constatat că atacurile coordonate cu drone, desfășurate pe parcursul a mai mult de un an, constituie o crimă împotriva umanității, și anume transferul forțat al populației.

Anchetatorii au declarat că trupele ruse au vizat în mod intenționat civili și structuri civile pe o suprafață de 300 de kilometri care acoperă regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Mykolaiv, forțând oamenii să fugă.

Raportul se bazează pe 226 de interviuri cu victime, martori, lucrători umanitari și oficiali locali, precum și pe videoclipuri verificate care arată civili „vânați” de drone.

Anchetatorii ONU au declarat că atacurile au vizat și echipajele de prim ajutor, inclusiv ambulanțele și pompierii, în ciuda marcajelor umanitare clare.

Ancheta ONU a concluzionat că aceste atacuri nu au avut scop militar, ci au fost menite să răspândească teroare și panică în rândul populației locale. Comisia notează că aceste acțiuni „au fost comise în mod repetat, pe scară largă și ca parte a unei politici de stat”, ceea ce le califică drept crime împotriva umanității. Raportul detaliază, de asemenea, transferul forțat al civililor din teritoriile ocupate de Rusia către alte regiuni aflate sub control rus sau chiar pe teritoriul Federației Ruse. Copiii și vârstnicii se numără printre categoriile cele mai afectate.

Potrivit ONU, aceste mutări au fost efectuate fără consimțământul persoanelor implicate și reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar.

Rusia neagă că ar fi vizat în mod deliberat civilii și refuză să coopereze cu comisia ONU, care a acuzat anterior Rusia de crime de război, precum deportarea copiilor ucraineni.

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
carrefour
5
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
armata-ue
Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în...
cladirea guvernului
Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației...
U.S. Prepares To Set Clocks Back As Daylights Saving Time Ends
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune...
6.1 magnitude earthquake strikes western Turkiye
Cel puțin 26 de replici în decurs de o oră, după cutremurul de 6,1...
Ultimele știri
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni
Elon Musk a lansat Grokipedia, alternativa „nepărtinitoare” la Wikipedia
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune pe teritoriul Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Burevestnik cruise missile launch
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă nucleară „minune” anunțată de Putin
Ukrainian soldiers from the 60th Battalion of Territorial Defense
Ce le lipseste ucrainenilor mai mult decat rachetele Tomahawk. Mărturiile soldaților din prima linie a frontului
Peter Szijjarto
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”
sistem-rusia-buk-m3
Imagini cu momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc de 45 de milioane de dolari: „Luptele continuă”
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping indispensabil în procesul de pace din Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Fanatik.ro
Craiova – Rapid, meciul decisiv pentru Rădoi? “Cum poți sa spui ca jucătorii Craiovei nu au valoare?!”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Motivul pentru care patronul firmei acuzate că a rupt sigiliul la blocul din Rahova a fost chemat în...
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
Calendar plăți noiembrie 2025. Când se virează pensiile, indemnizațiile de creștere copil și ajutoarele
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
60.000 pensionari au dat Casa de Pensii în judecată. Care sunt cele mai mari nemulțumiri?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere