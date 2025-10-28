ONU acuză oficial Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina

Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Federația Rusă de crime împotriva umanității și crime de război comise pe teritoriul Ucrainei. Forțele ruse au folosit drone pentru a vâna și a alunga civilii din casele lor situate în apropierea liniei frontului din Ucraina, arată noul raport al ONU prezentat Adunării Generale.

Comisia independentă internațională de anchetă privind Ucraina a constatat că atacurile coordonate cu drone, desfășurate pe parcursul a mai mult de un an, constituie o crimă împotriva umanității, și anume transferul forțat al populației.

Anchetatorii au declarat că trupele ruse au vizat în mod intenționat civili și structuri civile pe o suprafață de 300 de kilometri care acoperă regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Mykolaiv, forțând oamenii să fugă.

Raportul se bazează pe 226 de interviuri cu victime, martori, lucrători umanitari și oficiali locali, precum și pe videoclipuri verificate care arată civili „vânați” de drone.

Anchetatorii ONU au declarat că atacurile au vizat și echipajele de prim ajutor, inclusiv ambulanțele și pompierii, în ciuda marcajelor umanitare clare.

Ancheta ONU a concluzionat că aceste atacuri nu au avut scop militar, ci au fost menite să răspândească teroare și panică în rândul populației locale. Comisia notează că aceste acțiuni „au fost comise în mod repetat, pe scară largă și ca parte a unei politici de stat”, ceea ce le califică drept crime împotriva umanității. Raportul detaliază, de asemenea, transferul forțat al civililor din teritoriile ocupate de Rusia către alte regiuni aflate sub control rus sau chiar pe teritoriul Federației Ruse. Copiii și vârstnicii se numără printre categoriile cele mai afectate.

Potrivit ONU, aceste mutări au fost efectuate fără consimțământul persoanelor implicate și reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar.

Rusia neagă că ar fi vizat în mod deliberat civilii și refuză să coopereze cu comisia ONU, care a acuzat anterior Rusia de crime de război, precum deportarea copiilor ucraineni.

