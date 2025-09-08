ONU denunță propaganda globală a războiului. Volker Turk: De la Beijing la Washington, defilările militare iau locul păcii

Propaganda de război este „omniprezentă” în lume și slăbește regulile internaționale care stau la baza păcii, a avertizat Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk. Oficialul a denunțat glorificarea violenței prin parade militare și a atras atenția că tot mai multe guverne disprețuiesc normele stabilite de decenii pentru menținerea cooperării globale, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Acest drept este fundamentul păcii, al ordinii noastre mondiale şi al vieţii noastre de zi cu zi, de la regulile comerţului până la internet, trecând prin drepturile noastre fundamentale”, a declarat Volker Turk în faţa Consiliului ONU pentru drepturile omului.

„Însă mai multe guverne îl dispreţuiesc şi renunţă la el”, a afirmat Volker Turk.

„Propaganda de război este omniprezentă”, a declarat Înaltul Comisar, invocând în special „paradele militare”, la câteva zile după imensa paradă militară organizată de China în Piaţa Tiananmen, în prezenţa mai multor lideri străini, printre care cel rus Vladimir Putin şi cel nord-coreean Kim Jong Un.

Pe 15 iunie, Donald Trump, la o zi după ce a împlinit 79 de ani, a dat de asemenea startul la Washington unei mari parade militare, pe care o dorea de multă vreme. A fost o demonstraţie de forţă neobişnuită în SUA, unde precedenta paradă militară de anvergură avusese loc în 1991, după Războiul din Golf.

„Din nefericire, nu există parade pentru pace, nici ministere ale Păcii”, a deplâns Turk, o aluzie voalată la recenta decizie a preşedintelui american de a redenumi Departamentul Apărării în „Departament de Război”.

Donald Trump a explicat vineri că prin aceasta vrea să trimită un „mesaj de victorie” şi de „forţă” restului lumii.

„Peste tot în lume, regulile de război stabilite de multă vreme sunt distruse”, şi-a mai exprimat îngrijorarea Volker Turk.

„Cooperarea mondială şi regională, ţesute cu grijă de-a lungul deceniilor pentru binele comun, slăbeşte progresiv” şi „unele state iau aspectul unor extensii ale puterii personale a liderului lor”, a adăugat Înaltul Comisar al ONU.

„Nu putem reveni la concepţii şi abordări depăşite, care au dus la două războaie mondiale şi la Holocaust”, a avertizat el.

