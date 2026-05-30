Pete Hegseth: SUA vor un echilibru stabil în Asia, în care niciun stat nu îşi poate impune hegemonia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă, în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, că există motive „legitime de alarmă” în faţa întăririi militare a Chinei. Totodată, el a dat asigurări că Statele Unite vor un „echilibru stabil” în Asia-Pacific şi refuză orice „hegemonie”.

„Uitându-ne la regiune astăzi, avem de ce să ne alarmăm în mod legitim în faţa amplorii istorice a întăririi militare a Chinei”, spus Pete Hegseth la principalul forum din Asia dedicat apărării, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Discursul său, însă, a contrastat puternic cu declaraţiile intransigente despre China pe care le făcuse la acelaşi forum cu un an mai devreme.

SUA nu vor o „confruntare inutilă în regiune”, a subliniat Hegseth în faţa unui public de experţi militari şi miniştri din 45 de ţări.

„Ceea ce căutăm (...) este un echilibru stabil, care să funcţioneze atât pentru americani, cât şi pentru aliaţii noştri”, a adăugat el, afirmând că SUA caută un dialog „respectuos” şi „de bună-credinţă” cu Beijingul.

El a lăudat „un raport de forţe favorabil, dar durabil, în care niciun stat, inclusiv China, nu îşi poate impune hegemonia, nici să ameninţe securitatea sau prosperitatea naţiunii noastre şi a aliaţilor noştri”.

Reuniunea din Singapore are loc la două săptămâni după vizita lui Donald Trump în China, în urma căreia preşedintele american a susţinut au fost încheiate acorduri comerciale „fantastice” şi a dat de înţeles că vânzările de arme americane către Taiwan ar putea fi folosite ca mijloc de presiune împotriva gigantului asiatic.

Nu a intervenit „nicio schimbare” în poziţia Washingtonului cu privire la Taiwan, însă „orice decizie despre viitoare vânzări de arme către Taiwan (...) îi va aparţine” preşedintelui Trump, a precizat Hegseth.

Afirmaţiile sale reflectă atmosfera „mai degrabă pozitivă” a vizitei lui Trump în China, a comentat Oh Ei Sun, de la Institutul pentru relaţii internaţionale din Singapore.

El nu vede, însă, în aceasta o „apropiere deliberată”, apreciind că discursul reflectă „pur şi simplu modul în care această administraţie (americană) priveşte competiţia dintre superputeri (...) trebuie să ne consolidăm propriile capacităţi şi să ne asigurăm că aliaţii noştri muncesc şi ei din greu şi duc mâna la portofel”.

În discursul de sâmbătă, Hegseth i-a îndemnat din nou pe aliaţii SUA să cheltuiască mai mult pentru apărare, salutând în acest sens în special Coreea de Sud, Japonia, Australia şi Filipine, şi ameninţând cu consecinţe statele care „profită gratuit de generozitatea contribuabilului american”.

„Acele zile au trecut. Aliaţii care refuză să se mobilizeze şi să îşi asume partea lor pentru apărarea noastră colectivă se vor confrunta cu o schimbare clară în modul nostru de a face afaceri”, a spus el, precizând că SUA se aşteaptă ca aliaţii şi partenerii asiatici să îşi majoreze cheltuielile militare la 3,5% din PIB.

În Singapore, şeful Pentagonului se află în fruntea unei delegaţii americane impozante, în timp ce China a trimis, pentru al doilea an consecutiv, doar o echipă de experţi militari şi cercetători. Absenţa ministrului apărării, Dong Jun, este văzută de analişti ca un semn al puterii în creştere a gigantului asiatic, care nu mai consideră necesar să îşi trimită responsabilii de rangul cel mai înalt.

În marja Dialogului Shangri-La, Pete Hegseth urmează să aibă întâlniri cu omologii săi britanic şi australian, în cadrul parteneriatului trilateral de securitate AUKUS, pe care China îl consideră o tentativă de a-i contracara dezvoltarea economică şi militară.

