Live TV

Pană de curent la centrala nucleară de la Cernobîl, din cauza unui atac al rușilor

Data publicării:
sarcofagul de la cernobil
Centrala nucleară de la Cernobîl, Foto: Profimedia Images

Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăposteşte partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost întreruptă în urma unui bombardament rus, a anunţat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, informează AFP.

„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe Telegram, notează News.ro.

„În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a precizat ministerul, adăugând că specialiştii se străduiesc să restabilească curentul electric.

Ministerul nu a precizat care ar fi consecinţele întreruperii alimentării cu energie electrică.

Noul înveliş de securitate – sau Arca de la Cernobîl –, finalizat în 2016, este o structură metalică vastă care acoperă rămăşiţele reactorului numărul 4 şi împiedică eliberarea de materiale radioactive.

Un atac cu drone ruseşti l-a avariat în februarie, fără a provoca o creştere a radiaţiilor, potrivit autorităţilor ucrainene.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
taxe TVA
Ministrul Finanțelor anunță dacă va crește TVA în 2026. Ce spune...
a smart digital kilowatt or electricity meter is telling the usage of electricity in a home direct to the provider.
De ce nu au românii oferte de energie cu tarif diferențiat pe ore...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
Nicușor Dan participă la dineul organizat de regele Danemarcei la...
Ultimele știri
Bogdan Ivan: Avem blocaje la proiectele de hidrocentrale din cauza gândacilor și peștilor. Sunt aberații. Voi merge în CSAT
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a pornit iluminatul roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Luptei împotriva Cancerului de Sân
Ministrul Energiei anunță dacă vor scădea facturile la energie în 2026. „Prin orice metode legale, acesta este scopul meu”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Chairman of the Nova Kakhovka Council Vladimir Leontyev, 61, was killed in a Ukrainian Armed Forces drone attack on the Kherson region.
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb susține planul UE de înghețare a activelor rusești. Anunț despre Trump
sediul băncii Raiffeisen din Moscova, Rusia
Moscova vrea să mențină o punte financiară esențială spre Occident: Raiffeisen nu-și poate vinde o participație la divizia din Rusia
Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Ungaria acuză Bruxelles-ul că se pregătește de război: „Vrea să plătim pentru armata ucraineană”
Serghei Nariskin
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost trimise de Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe...
Adevărul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...