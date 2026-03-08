Live TV

„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că va continua cooperarea militară cu Rusia

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto Profimedia
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto: Profimedia
Ministrul iranian de Externe afirmă că nu este nimic nou în legătură cu cooperarea militară dintre Teheran și Moscova, nu este un secret, este parte a unui parteneriat strategic. Aceasta este continuă și nu este nouă, a spus Araghchi, descriind-o ca parte a unui parteneriat strategic de lungă durată, relatează Al Jazeera.

Întrebat dacă Iranul primește ajutor din partea Rusiei, Abbas Araghchi a declarat într-un interviu că cele două țări mențin legături militare de ani de zile, scrie Al Jazeera.

„Avem un parteneriat strategic cu Rusia”, a spus el. „Cooperarea militară dintre Iran și Rusia nu este ceva nou. Nu este un secret. A existat în trecut, există și acum și va continua să existe în viitor.”

Întrebat dacă Rusia ajută Iranul să localizeze ținte americane, ministrul a spus că nu deține informații militare detaliate, dar a reiterat că relațiile dintre cele două țări sunt puternice.

„Din câte știu, avem un parteneriat foarte bun cu Rusia. Ne ajută în multe direcții diferite, dar nu am informații detaliate.”

SUA nu exclud relatările potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului date de intelligence despre ţinte militare, secretarul american al Apărării Pete Hegseth afirmând sâmbătă pentru CBS News că SUA monitorizează totul, potrivit DPA, după ce preşedintele Donald Trump a părut să minimalizeze problema vineri.

"Comandanţii noştri sunt la curent cu totul. Avem cele mai bune servicii de intelligence din lume", a spus Pete Hegseth.

"Ştim cine vorbeşte cu cine, de ce vorbesc cu ei, cât de exacte ar putea fi acele informaţii, cum să integrăm asta în planurile noastre de luptă", a afirmat Hegseth.

Preşedintele SUA, Donald Trump, are "un talent incredibil" în a şti cum să atenueze aceste riscuri, a adăugat el.

CNN şi Washington Post, citând surse apropiate serviciilor secrete americane, au relatat că Kremlinul furnizează Teheranului date despre amplasamentul şi mişcările trupelor, navelor şi aeronavelor americane. Citând oficiali americani, The New York Times a publicat informaţii similare.

Donald Trump a fost întrebat despre aceste informaţii la un eveniment de la Casa Albă vineri dedicat sporturilor universitare. "Ce întrebare prostească! Vorbim despre altceva" aici, i-a replicat preşedintele unui reporter Fox News.

La rândul ei, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus jurnaliştilor vineri că perspectiva ca Rusia să împărtăşească informaţii Iranului nu schimbă "în mod clar" situaţia războiului cu Republica islamică.

