Partidele de dreapta din Polonia cer blocarea aderării Ucrainei la UE, din cauza conflictului istoric

Principalul partid de opoziție de dreapta din Polonia a propus un proiect de lege care se opune viitoarei aderări a Ucrainei la UE, cu excepția cazului în care Kievul încetează „glorificarea” unei formațiuni militare implicate într-un masacru al polonezilor din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, scrie TVPWorld.

Proiectul de lege a fost anunțat sâmbătă de Przemysław Czarnek, candidat la funcția de prim-ministru din partea partidului Lege și Justiție (PiS) – chiar în ziua în care Polonia marchează Ziua Națională de Comemorare a victimelor masacrelor din Volînia.

Adresându-se jurnaliștilor în orașul Lublin, din estul Poloniei, lângă un monument care comemorează masacrul, Czarnek a declarat că Ucraina „nu va adera la UE atâta timp cât glorifică autorii genocidului, responsabili de ucideri extrem de brutale împotriva națiunii poloneze”.

Varșovia și Kievul s-au aflat în conflict în ultimele săptămâni, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis un decret prin care a numit o unitate militară de elită contemporană după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), o forță naționalistă din anii 1940 a cărei moștenire rămâne profund controversată.

În Polonia, UPA este pe scară largă asociată cu masacrul a aproximativ 100.000 de civili polonezi din regiunile Volînia și Galiția de Est, între 1943 și 1945. Mulți ucraineni, însă, consideră UPA o mișcare de independență antisovietică.

Czarnek a afirmat că poporul ucrainean are alte personalități pe care le poate onora. „Au mulți eroi. Mă gândesc la războiul actual provocat de Rusia, dar și la eroii din perioadele anterioare.”

PiS dorește ca rezoluția propusă să fie dezbătută în cadrul următoarei ședințe a Sejmului, Camera Inferioară a Parlamentului polonez, programată pentru perioada 15-17 iulie.

Istorie controversată

O dispută între Kiev și Varșovia cu privire la interpretarea moștenirii UPA a izbucnit după ce Zelenski a acordat titlul onorific de „Eroi ai UPA” unei unități militare de elită în luna mai.

Ca răspuns, președintele polonez Karol Nawrocki, aliniat cu PiS, l-a privat pe Zelenski de cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei.

Această jignire a dus la măsuri diplomatice de tip „ochi pentru ochi”, în urma cărora numeroase personalități politice de seamă de ambele părți au returnat distincțiile de stat.

De atunci, guvernul de centru condus de prim-ministrul Donald Tusk a încercat să găsească un echilibru delicat între calmarea tensiunilor și sublinierea faptului că Polonia consideră masacrele din Volînia drept genocid.

Valorile UE

Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul apărării al Poloniei, a declarat miercuri că parcursul Ucrainei către UE nu poate ignora valorile fundamentale pe care s-a întemeiat blocul comunitar.

„Nu este posibil să intri în Uniunea Europeană ocolind principiile pe care se bazează Uniunea”, a spus el, adăugând că acestea includ adevărul istoric, respectul față de parteneri și construirea unor relații de bună vecinătate.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE în februarie 2022, la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă. Cererea de aderare a Kievului necesită sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre ale UE, inclusiv al Poloniei.

Editor : M.C