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Patru petroliere iraniene au evitat blocada americană și au traversat în aceeași zi Strâmtoarea Ormuz

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harta cu stramtoarea ormuz
Hartă cu Strâmtoarea Ormuz. Foto: Shutterstock

Patru petroliere sub pavilion iranian şi încărcate cu ţiţei au tranzitat, luni, Strâmtoarea Ormuz, un eveniment inedit de la jumătatea lunii aprilie, în contextul blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene, relevă date publicate joi de compania de monitorizare a traficului maritim Kpler, potrivit AFP.

Societatea Kpler a detectat astfel patru petroliere (Hilda I, Amber, Silvia I şi Happiness I) care au traversat Strâmtoarea Ormuz şi aveau la bord în total aproximativ 7 milioane de barili de petrol, notează Agerpres. 

Toate aceste nave au fost încărcate la jumătatea lunii aprilie pe Insula Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului şi prin care această ţară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

Petrolierele au tranzitat strâmtoarea luni şi aveau transponderele de localizare oprite, dar compania Kpler foloseşte de asemenea imagini din satelit pentru a monitoriza navele comerciale.

Acele patru petroliere transportă de obicei ţiţei iranian către o zonă offshore din apropierea statelor Malaezia şi Singapore, unde îşi transferă în largul mării încărcăturile către alte petroliere (ship to ship), care adesea au ca destinaţie China. Această practică este o modalitate prin care Iranul ocoleşte sancţiunile ce i-au fost impuse de SUA şi de UE.

Trei petroliere încărcate cu petrol iranian sfidaseră deja blocada americană pe 15 aprilie, la două zile după impunerea acesteia. Dar de atunci niciun alt petrolier nu a mai încercat să treacă de această blocadă, în timp ce armata americană anunţă cu regularitate acţiuni împotriva navelor care încearcă să ajungă în porturile iraniene sau pleacă din acestea.

De pildă, Statele Unite au anunţat marţi că au scos din uz un astfel de petrolier trăgând asupra camerei motoarelor sale, pentru a-l împiedica să ajungă pe Insula Kharg. Aceasta a fost a şasea navă avariată de armata americană după impunerea blocadei.

Editor : C.L.B.

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