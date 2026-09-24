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Video „Pe rachetă”. Zelenski, răspuns viral la întrebările insistente ale jurnaliștilor ruși aflați la New York

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Primirea Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan, cu ocazia vizitei oficiale în România, în București, 12 martie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost asaltat de către jurnaliștii ruși cu o singură întrebare: „Când veți merge la Moscova”. Liderul de la Kiev a dat un răspuns din două cuvinte care s-a viralizat instant. 

În marja Adunării Generale a ONU de la New York, corespondentul „Rossia 1″, Valentin Bogdanov, a încercat să-l întrebe pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, când va vizita Moscova. Aceasta este o condiție pe care Kremlinul o înaintează pentru o întâlnire personală între președinții Rusiei și Ucrainei.

Președintele Ucrainei l-a ignorat la început, dar în cele din urmă i-a răspuns în treacăt: „Pe rachetă”, adăugând probabil un cuvânt obscen.

Judecând după clipul video distribuit în presă, propagandistul rus l-a ajuns din urmă pe Zelenski în timp ce acesta mergea pe stradă și vorbea cu alți jurnaliști în engleză. Bogdanov i-a strigat de câteva ori în rusă: „Volodimir Oleksandrovici, când veniți la Moscova?”, scriu jurnaliștii ruși. 

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Ieri, reprezentanții a 51 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au adoptat o declarație comună prin care afirmă că Ucraina este pregătită să accepte o „încetare completă, imediată și necondiționată a focului” și solicită Rusiei să accepte aceeași condiție, a menționat Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe.

„Din martie 2025, Ucraina a acceptat o încetare completă, imediată și necondiționată a focului. Facem apel la Rusia să facă, în sfârșit, același lucru”, se arată în declarație.

Țările semnatare solicită, de asemenea, Rusiei să asigure returnarea imediată în Ucraina a tuturor cetățenilor ucraineni reținuți, transferați forțat sau deportați, inclusiv a copiilor.

Editor : A.R.

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