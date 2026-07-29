Pe urmele ayatollahului: cum îl vânează CIA și Mossadul pe Mojtaba Khamenei

În timp ce Trump își evaluează următoarea mișcare în privința Iranului, căutarea noului lider suprem al țării, Mojtaba Khamenei, o figură evazivă care nu a mai fost văzută din februarie, se intensifică. Este vorba de o operațiune secretă despre care nu se discută și nu se confirmă niciodată oficial, dar vânătoarea ayatollahului ține ocupate Mossadul și CIA, scrie The Times.

În timp ce președintele Trump își analizează următoarea mișcare în războiul cu Iranul, serviciul de informații externe al Israelului și omologii săi americani încearcă împreună să-l localizeze pe liderul suprem care a preluat puterea după ce tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian israelian pe 28 februarie.

Provocarea pentru cele mai sofisticate agenții de informații din lume este că ținta a tăcut.

Mojtaba nu ar mai fi ridicat telefonul și nici nu ar mai fi deschis laptopul de aproximativ 150 de zile. Se află undeva într-un adăpost subteran, cu fața desfigurată de rănile suferite în atacul aerian care i-a ucis tatăl, și nu îndrăznește să iasă la lumina zilei de teamă să nu fie reperat de un satelit spion american.

Pentru a-l urmări pe tatăl său, Israelul și SUA au folosit toate trucurile cibernetice posibile, inclusiv spargerea camerelor de trafic din Teheran pentru a identifica vehiculele folosite de gărzile de corp și asociații fostului lider suprem. Tehnologia, coordonată de Agenția Națională de Securitate americană (NSA) și de echivalentul israelian al acesteia, cunoscut sub numele de Unitatea 8200, a dezvăluit unde se vor afla Ali Khamenei și principalii săi oficiali militari și din serviciile de informații în acea zi. Toți au fost eliminați.

De data aceasta, situația este diferită. Indiferent dacă are sau nu sens să se încerce asasinarea noului lider suprem, atunci când este clar că armata deține de fapt controlul asupra Iranului, rămâne faptul că Mojtaba joacă un rol-cheie în regim și în deciziile privind acțiunile militare, iar el a dispărut.

Cheia pentru localizarea sa precisă o reprezintă acum informațiile obținute de la surse umane (humint), nu tehnologia de interceptare și supraveghere.

Există încă persoane în comunitatea de informații care cred că ar putea fi mort și că Garda Revoluționară Islamică (IRGC) simulează supraviețuirea sa pentru a-și legitima războiul cu SUA.

Așadar, ceea ce este necesar este dovada existenței sale și confirmarea locului în care se ascunde, poate într-unul dintre tunelurile subterane din Teheran sau în buncărul militar situat în apropierea orașului religios Qom, la aproximativ 150 de km sud de capitală.

Având în vedere că investigațiile cibernetice sunt mai puțin eficiente, Mossadul, cu rețeaua sa de agenți din interiorul Iranului – mulți dintre aceștia fiind cetățeni iranieni demoralizați și deziluzionați –, își concentrează eforturile asupra acestor două aspecte: starea lui Mojtaba și locul în care se află.

„Provocarea pentru Israel este aceeași problemă cu care ne-am confruntat atunci când am încercat să găsim și să eliberăm ostaticii din Gaza”, a declarat Rami Igra, fost șef de divizie al Mossadului.

„Serviciile secrete israeliene controlau întreaga Fâșie Gaza, fiecare toaletă era echipată cu microfoane ascunse pentru a urmări locul în care erau ținuți, dar nu i-am găsit. Ne-am bazat prea mult pe tehnologia electronică și prea puțin pe oameni reali, pe informațiile obținute de la surse umane.

„Este posibil ca Mojtaba să nu folosească un telefon, dar, dacă există cu adevărat, dispune de alte forme de comunicare, cum ar fi bilețele de hârtie. Ei folosesc mai multe niveluri de curieri care transportă mesaje.

Acești curieri nu sunt conștienți de ceea ce fac, în afară de a transmite mesaje de la o persoană la alta. Așadar, dacă ei [Mossad] îl vor găsi, va fi datorită unui element uman. Dar regimul de la Teheran este conștient de acest pericol.”

La fel cum Osama bin Laden, fondatorul Al-Qaeda, a fost localizat de CIA prin intermediul unuia dintre curierii săi, tot așa Mossadul se concentrează pe identificarea și urmărirea celor care transportă mesaje către și de la Mojtaba.

„Singura modalitate reală de a ajunge la Mojtaba este recrutarea unui agent care se află în contact cu el”, a spus Igra.

„Dar acest lucru este foarte dificil, deoarece în Iran există o verificare riguroasă a tuturor persoanelor apropiate de el și, probabil, doar doi sau trei membri ai IRGC știu cum să ia legătura cu el.

„De asemenea, putem urmări alte persoane folosindu-le telefoanele și putem asculta discuțiile despre Mojtaba și despre locul în care s-ar putea afla. Iranul este o țară în care oamenii suferă din cauza lipsei de bani, iar noi avem modalități de a oferi recompense pe internet pentru informații”, a spus el.

Agenții Mossad îi urmăresc pe membrii-cheie ai regimului pentru a-l localiza pe Mojtaba?

Președintele Masoud Pezeshkian, de exemplu, a susținut că a petrecut două ore și jumătate cu liderul suprem rănit și a spus că acesta se simte bine.

„Asta e o prostie”, a spus Igra. „Președintele iranian nu l-a văzut niciodată.”

Avner Avraham, un fost locotenent-colonel în cadrul Mossad, a identificat o altă problemă în vânătoarea ayatollahului. „Folosesc și sosii, exact cum făcea Saddam Hussein”, a spus el.

„Mojtaba stă în diferite locații și sunt angajați oameni care să-l hrănească. Dar ceea ce nu știu ei este dacă mâncarea pe care o furnizează este pentru adevăratul Mojtaba sau pentru o sosie. Așa că se duc acasă seara și cred că au grijă de liderul suprem, când, de fapt, probabil că este un fals.”

La un moment dat, poporul iranian va cere să-și vadă noul lider suprem. Acesta nu s-a prezentat la înmormântarea tatălui său în această lună. Singura dovadă a existenței sale o constituie câteva declarații oficiale despre război emise în numele său.

Este posibil ca, pentru a liniști poporul iranian, Mojtaba să înregistreze un mesaj personal, la fel cum obișnuia să facă bin Laden când se ascundea în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan?

„Chiar dacă nu-și arată fața, ar putea folosi vocea pentru a transmite un mesaj poporului iranian”, a spus Avraham. „Dar asta l-ar putea face vulnerabil. Este posibil să se obțină informații din fișierul audio, cum ar fi tipul de dispozitiv de înregistrare folosit și, eventual, locația în care a fost înregistrată vocea.”

Un fost înalt oficial al apărării din SUA a declarat: „Sunt destul de sigur, având în vedere [atacul aerian] din 28 februarie, că Mojtaba respectă mult mai strict măsurile de securitate operațională și, ca urmare, informațiile obținute de la surse umane vor fi mai importante în vânătoarea lui”.

„Sunt sceptic în privința informațiilor obținute de la surse umane de către SUA, având în vedere că Iranul a fost o zonă interzisă timp de 40 de ani. Informațiile obținute de la surse umane de către Israel sunt în mod clar mult mai bune, dar și ele au limitele lor.”

Dacă Mossadul și CIA reușesc să stabilească locul unde se află Mojtaba, liderii politici din SUA și Israel vor trebui să decidă cum să acționeze pe baza acestor informații.

Un fost înalt oficial al serviciilor de informații americane a rezumat dilema acestora:

„Cred că, probabil, am eliminat destui lideri iranieni pentru moment, cu excepția cazului în care există o încredere foarte puternică că actualul lider va fi înlocuit de cineva dedicat unui viitor democratic pentru Iran și care va veni călare pe un cal alb.”

Editor : B.E.