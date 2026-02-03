Live TV

„Rusia e pregătită.” Declarație alarmantă a adjuntului lui Lavrov despre tratatul pentru arme nucleare New START

Data publicării:
MCZoYXNoPWI1ZTRkNGFiN2ExODE5OTZhMzdhOTRmOGFiNDk3MmQ2.thumb
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control asupra armelor nucleare, după ce tratatul New START va expira la sfârşitul acestei săptămâni, a declarat marţi responsabilul Moscovei pe acest subiect, ministrul adjunct de Externe Serghei Riabkov, relatează Reuters.

Dacă Moscova şi Washingtonul nu ajung la o înţelegere bilaterală de ultim moment, tratatul New START, semnat în 2010 de preşedintele american Barack Obama şi preşedintele rus Dmitri Medvedev, va expira pe 5 februarie.

„Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns”, a declarat Riabkov, citat de agenţia de ştiri de stat TASS, la Beijing, cu privire la absenţa unui răspuns din partea Washingtonului în legătură cu propunerile ruseşti de a prelungi New START.

Rusia este pregătită pentru noua realitate a faptului că cele mai mari două puteri nucleare ale lumii nu au limite pentru prima dată în decenii, a spus Riabkov.

De asemenea, el a afirmat că Rusia susţine poziţia Chinei cu privire la controlul armelor.

În ceea ce priveşte Iranul, Riabkov a spus că propunerile Statelor Unite către Iran sunt echivalente cu ultimatumuri. El a declarat că, dacă SUA vor instala o mulţime de sisteme de apărare antirachetă în Groenlanda, atunci Rusia va trebui să ia măsuri compensatorii în domeniul său militar.

Tratatul New START urmează să expire pe 5 februarie. Fără acesta, nu ar exista constrângeri asupra arsenalelor nucleare cu rază lungă de acțiune, pentru prima dată de când Richard Nixon și liderul sovietic Leonid Brejnev au semnat două acorduri istorice în 1972, în cadrul primei călătorii a unui președinte american la Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin a propus ca cele două părți să respecte limitele existente privind rachetele și focoasele nucleare pentru încă un an, pentru a câștiga timp să elaboreze ce urmează, însă președintele american Donald Trump nu a răspuns încă oficial. Trump a declarat luna aceasta că „dacă expiră, expiră” și că tratatul ar trebui înlocuit cu unul mai bun.

Unii politicieni americani susțin că Trump ar trebui să respingă oferta lui Putin, permițând Washingtonului să își extindă arsenalul nuclear pentru a contracara o acumulare rapidă de arme nucleare din partea unei a treia puteri: China.

Trump spune că dorește să urmărească „denuclearizarea” atât cu Rusia, cât și cu China. Însă Beijingul consideră că este nerezonabil să se aștepte ca aceasta să se alăture discuțiilor de dezarmare cu două țări ale căror arsenale sunt încă mult mai mari decât ale sale.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
TOC-„
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Johann Wadephul
Reacția Germaniei după ce a fost acuzată de Rusia că sprijină Ucraina din spirit revanşard
soldați pe front în ucraina
Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore (Financial Times)
Andrii Sybiha
Reacția Ucrainei după apelul șefului FIFA ca Rusia să fie reprimită în fotbalul internațional
photo-collage.png - 2025-10-29T204424.025
Marea Britanie expulzează un diplomat rus. Ce a motivat decizia Londrei
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate...
Ultimele știri
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”