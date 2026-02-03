„Rusia e pregătită.” Declarație alarmantă a adjuntului lui Lavrov despre tratatul pentru arme nucleare New START

Rusia este pregătită pentru noua realitate a unei lumi fără limite de control asupra armelor nucleare, după ce tratatul New START va expira la sfârşitul acestei săptămâni, a declarat marţi responsabilul Moscovei pe acest subiect, ministrul adjunct de Externe Serghei Riabkov, relatează Reuters.

Dacă Moscova şi Washingtonul nu ajung la o înţelegere bilaterală de ultim moment, tratatul New START, semnat în 2010 de preşedintele american Barack Obama şi preşedintele rus Dmitri Medvedev, va expira pe 5 februarie.

„Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns”, a declarat Riabkov, citat de agenţia de ştiri de stat TASS, la Beijing, cu privire la absenţa unui răspuns din partea Washingtonului în legătură cu propunerile ruseşti de a prelungi New START.

Rusia este pregătită pentru noua realitate a faptului că cele mai mari două puteri nucleare ale lumii nu au limite pentru prima dată în decenii, a spus Riabkov.

De asemenea, el a afirmat că Rusia susţine poziţia Chinei cu privire la controlul armelor.

În ceea ce priveşte Iranul, Riabkov a spus că propunerile Statelor Unite către Iran sunt echivalente cu ultimatumuri. El a declarat că, dacă SUA vor instala o mulţime de sisteme de apărare antirachetă în Groenlanda, atunci Rusia va trebui să ia măsuri compensatorii în domeniul său militar.

Tratatul New START urmează să expire pe 5 februarie. Fără acesta, nu ar exista constrângeri asupra arsenalelor nucleare cu rază lungă de acțiune, pentru prima dată de când Richard Nixon și liderul sovietic Leonid Brejnev au semnat două acorduri istorice în 1972, în cadrul primei călătorii a unui președinte american la Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin a propus ca cele două părți să respecte limitele existente privind rachetele și focoasele nucleare pentru încă un an, pentru a câștiga timp să elaboreze ce urmează, însă președintele american Donald Trump nu a răspuns încă oficial. Trump a declarat luna aceasta că „dacă expiră, expiră” și că tratatul ar trebui înlocuit cu unul mai bun.

Unii politicieni americani susțin că Trump ar trebui să respingă oferta lui Putin, permițând Washingtonului să își extindă arsenalul nuclear pentru a contracara o acumulare rapidă de arme nucleare din partea unei a treia puteri: China.

Trump spune că dorește să urmărească „denuclearizarea” atât cu Rusia, cât și cu China. Însă Beijingul consideră că este nerezonabil să se aștepte ca aceasta să se alăture discuțiilor de dezarmare cu două țări ale căror arsenale sunt încă mult mai mari decât ale sale.

