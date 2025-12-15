Live TV

Pentru prima oară în 88 de ani, Volkswagen închide o fabrică din Germania

Ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în cei 88 de ani de istorie ai Volkswagen: compania este nevoită să închidă pentru prima oară o fabrică în Germania. Ultima mașină va ieși din fabrica din Dresda marți, la puțin peste 20 de ani de la deschiderea fabricii, relatează Financial Times.

În schimb, fabrica va fi închiriată universității tehnice din oraș pentru, printre altele, dezvoltarea inteligenței artificiale și va servi, de asemenea, ca atracție turistică.

Schimbarea este un semn al provocărilor cu care se confruntă industria auto germană, de la cererea slabă din China până la problemele tarifare din Statele Unite.

Închiderea liniei de producție a fabricii vine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se află sub presiunea fluxului de numerar ca urmare a vânzărilor slabe din China și a cererii slabe din Europa, precum și a tarifelor americane care afectează vânzările din America.

Bugetul a fost redus drastic în ultimii ani

Volkswagen se luptă cu alocarea bugetului său de investiții de aproximativ 160 de miliarde de euro în următorii cinci ani, fiind așteptată o durată de viață mai lungă pentru mașinile cu motor pe benzină. Bugetul, care este actualizat anual, a fost redus drastic în ultimii ani.

Directorul financiar al producătorului auto, Arno Antlitz, a sugerat în octombrie că fluxul de numerar net pentru 2025, care fusese anterior prognozat a fi aproape de zero, ar putea fi ușor pozitiv. Cu toate acestea, analiștii au declarat că producătorul auto va continua să se confrunte cu mai multă presiune.

Fabrica din Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începutul producției în 2002, sau mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale VW din Wolfsburg.

Acord convenit cu sindicatele anul trecut

Această mișcare reprezintă un mic pas înainte pentru Volkswagen în planurile sale de reducere a capacității de producție din Germania. Schimbările fac parte dintr-un acord convenit cu sindicatele anul trecut, care va duce, de asemenea, la reducerea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

Fabrica a fost concepută ca o vitrină pentru priceperea inginerească a Volkswagen și a fost însărcinată inițial cu asamblarea modelului de ultimă generație VW Phaeton. După ce producția modelului Phaeton a fost întreruptă în 2016, fabrica din Dresda a devenit un simbol al eforturilor de electrificare ale Volkswagen, cel mai recent producând modelul ID.3 alimentat cu baterii.

Unele spații de producție vor fi închiriate Universității Tehnice din Dresda pentru a înființa un campus de cercetare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, roboticii și cipurilor.

Volkswagen, împreună cu universitatea, s-a angajat să investească 50 de milioane de euro în următorii șapte ani în acest proiect, în timp ce gigantul auto a anunțat că va continua să utilizeze instalația ca atracție turistică.

