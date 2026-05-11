Permis de conducere gratuit și 439 de euro. Portugalia ia în considerare un program de voluntariat civil-militar

Un soldat portughez în echipament de luptă în timpul unui exercițiu multinațional al NATO. Foto: Profimedia
Implementare pe bază de voluntariat Dezbaterea privind instruirea militară obligatorie a revenit în forță în ultimii ani

Două partide portugheze, PSD și CDS-PP, recomandă Guvernului crearea unui program de voluntariat „civil-militar” pentru atragerea tinerilor în Forțele Armate, cu o plată unică de 439 de euro și posibilitatea obținerii gratuite a permisului de conducere.

Conform unui proiect de rezoluție înaintat Parlamentului, programul „Apărați Portugalia” ar urma să dureze între trei și șase săptămâni – o parte din acestea urmând să fie petrecută într-un mediu rezidențial – și s-ar adresa tinerilor portughezi cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani.

Sub denumirea „Apărați Portugalia”, cele două partide conservatoare care alcătuiesc coaliția guvernamentală portugheză, PSD (Partidul Social Democrat, centru-dreapta) și partenerul său, CDS-PP (Centrul Social Democrat), au lansat o propunere pentru a oferi instruire militară tinerilor, scrie Cadena Ser.

Implementare pe bază de voluntariat

Este vorba despre un program pentru persoane cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, cu o durată de trei până la șase săptămâni, pe care ministrul Apărării, Nuno Melo, intenționează să îl implementeze pe bază de voluntariat. Acesta include instruire militară teoretică și practică, precum și servicii comunitare, cum ar fi acordarea de ajutor și asistență populației în situații de urgență. O parte a programului ar urma să includă și instruire rezidențială.

În schimb, participanții ar primi o plată unică de 439 de euro la finalizarea cursului, beneficii precum obținerea gratuită a permisului de conducere sau puncte pentru a se califica pentru funcții publice în armată sau forțele de securitate portugheze.

Documentul, care nu are forță juridică, stabilește obiectivul de a „oferi tinerilor o pregătire solidă în leadership, disciplină și autonomie și de a aduce noile generații mai aproape” de armată. Inițiativa răspunde nevoii, exprimată anterior de ofițerii portughezi, de a reformula și diversifica modelele de recrutare „în lumina provocărilor de securitate cu care se confruntă Europa” și, prin urmare, își propune, de asemenea, să „consolideze legătura dintre noile generații, țara lor și instituția militară”.

De asemenea, coaliția conservatoare propune integrarea conținutului din „Educația pentru Apărare Națională”, dezvoltată de Institutul Național de Apărare și de ramurile relevante ale Forțelor Armate, în materia Cetățenie și Dezvoltare implementată în școli. Într-o declarație adresată presei portugheze, deputații ambelor partide au subliniat că „nu este vorba despre militarizarea societății, ci mai presus de toate, despre a le permite tinerilor din diferite clase sociale să își servească țara, pentru că aleg să facă acest lucru”.

Dezbaterea privind instruirea militară obligatorie a revenit în forță în ultimii ani

PSD guvernează Portugalia cu sprijinul CDS-PP, deși nu deține nici jumătate din locurile din Parlament. Până acum, cel mai mare partid de opoziție, Chega, de extremă dreapta, a fost principalul lor susținător pentru măsuri politice majore, în special în domeniul imigrației. Cu toate acestea, la fel ca în alte țări europene și membre NATO, dezbaterea privind instruirea militară obligatorie a reapărut în forță în ultimii ani și a generat un consens larg între principalele partide politice.

De fapt, Partidul Socialist, al treilea cel mai votat, recomandase guvernului „crearea de proiecte pilot pentru programe pe termen scurt sau aranjamente flexibile de serviciu în Forțele Armate, pe bază de voluntariat, evaluând impactul acestora asupra recrutării și atractivității unei cariere militare”. Această sugestie se aliniază cu cea a conservatorilor și se baza deja pe practicile altor țări aliate. Chega, la rândul său, a recomandat transformarea Zilei Apărării Naționale într-o săptămână întreagă de activități specifice pentru consolidarea angajamentului față de armată.

În același sens, cele două partide mai recomandă ca guvernul să avanseze cu un Plan Național de Sănătate Mintală pentru Forțele Armate, care să includă măsuri de prevenție și evaluări regulate ale moralului personalului militar. În prezent, Forțele Armate Portugheze au aproximativ 24.500 de membri.

„Deși este adevărat că profesionalizarea aduce specializare, ea creează și un gol pe care trebuie să-l umplem, nu prin impuneri învechite, ci prin noi mecanisme de recrutare care valorizează cetățenia și meritul”, susține propunerea.

 

