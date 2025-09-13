Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă

O investigație realizată de publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

Ultimul raport acoperă perioada 24 februarie 2022 - 11 septembrie 2025. De la ultima actualizare, au fost confirmaţi încă 4.469 de soldaţi ruşi ucişi, potrivit investigației citate de News.ro.

Autorii anchetei menţionează că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece informaţiile verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări pe reţelele sociale ale rudelor, rapoarte ale mass-media regionale, declaraţii ale autorităţilor locale şi alte surse.

Numărul victimelor înregistrat de Mediazona nu include pierderile militare din regiunile Doneţk şi Lugansk, ocupate de Rusia.

Ultimul bilanţ al victimelor include 36.568 de voluntari, 18.261 de prizonieri recrutaţi, 14.797 de soldaţi mobilizaţi şi 2.777 de mercenari. Publicaţiile au confirmat, de asemenea, moartea a 5.567 de ofiţeri ruşi.

Publicația ucraineană Kyiv Independent, care a preluat ancheta, precizează că nu a putut verifica aceste cifre.

Moscova şi Kievul furnizează rareori rapoarte oficiale privind pierderile militare. Ucraina estimează că numărul total al victimelor Rusiei în timpul războiului pe scară largă a depăşit un milion.

La 12 septembrie, Statul Major al Ucrainei estima că Rusia a pierdut 1.092.780 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă. Cifrele sunt în mare parte în concordanţă cu estimările făcute de agenţiile de informaţii occidentale.

