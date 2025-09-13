Live TV

Peste 130.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina au fost identificaţi în urma unei investigații de presă

Data publicării:
soldati rusi
Soldații ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

O investigație realizată de publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruşi ucişi în Ucraina.

Ultimul raport acoperă perioada 24 februarie 2022 - 11 septembrie 2025. De la ultima actualizare, au fost confirmaţi încă 4.469 de soldaţi ruşi ucişi, potrivit investigației citate de News.ro.

Autorii anchetei menţionează că numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece informaţiile verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări pe reţelele sociale ale rudelor, rapoarte ale mass-media regionale, declaraţii ale autorităţilor locale şi alte surse.

Numărul victimelor înregistrat de Mediazona nu include pierderile militare din regiunile Doneţk şi Lugansk, ocupate de Rusia.

Ultimul bilanţ al victimelor include 36.568 de voluntari, 18.261 de prizonieri recrutaţi, 14.797 de soldaţi mobilizaţi şi 2.777 de mercenari. Publicaţiile au confirmat, de asemenea, moartea a 5.567 de ofiţeri ruşi.

Publicația ucraineană Kyiv Independent, care a preluat ancheta, precizează că nu a putut verifica aceste cifre.

Moscova şi Kievul furnizează rareori rapoarte oficiale privind pierderile militare. Ucraina estimează că numărul total al victimelor Rusiei în timpul războiului pe scară largă a depăşit un milion.

La 12 septembrie, Statul Major al Ucrainei estima că Rusia a pierdut 1.092.780 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă. Cifrele sunt în mare parte în concordanţă cu estimările făcute de agenţiile de informaţii occidentale.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
profimedia-1036013505
3
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
4
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
5
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că...
erika kirk
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi...
sigla moody's
Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după...
Ultimele știri
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România de la începutul războiului
Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați de la Penitanciarul Găești după izbucnirea unui incendiu. Care ar fi fost cauza
Fitch a retrogradat ratingul Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Bayrou dă vina pe „elitele” care „neagă adevărul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump crede că intrarea dronelor în Polonia ar putea fi o „eroare” a Rusiei. Reacția promptă a Poloniei: „Și noi am vrea să fie”
drona militara
Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de aliați
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Ambasadorul Rusiei în Franţa, convocat la MAE francez privind incursiunea dronelor în Polonia. „Nu ne vom lăsa intimidați”
dronă în zbor
Atac ucrainean masiv: Rusia susține că a doborât peste 200 de drone. Moscova și Sankt-Petersburg, printre țintele Kievului
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Incursiuni cu drone, exerciții militare uriașe și amenințări: Care este strategia lui Vladimir Putin contra flancului estic al NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața unei școli din Maramureș...
Fanatik.ro
Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine”
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Alertă! Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
Pro FM
Rochie până-n podea, dar cu totul la vedere. Lourdes Leon, în ținută lungă, dar transparentă și decoltată...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Monica Tatoiu susține că a fost "scuipată și amenințată în stil mafiot" după ce a sunat la 112. Poliția...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
O seară plină de distracție în Paris. Vincent Cassel și tânăra lui iubită, la concertul lui Drake. Narah...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea