Fenomen șocant al abuzurilor sexuale în Biserica Catolică: peste 4.600 de victime au fost înregistrate în Italia în ultimii cinci ani, conform unui raport dat publicității la Roma. Dintre acestea, circa 4.400 au fost agresate doar de preoți, iar peste 90% dintre victime sunt copii. Deși fenomenul nu este nou, niciunul dintre predecesorii Papei Leon al XIV-lea nu a reușit să-l țină sub control.

Raportul arată că majoritatea abuzurilor au fost comise de preoții catolici. Dintre cele 4.600 de victime, aproximativ 4.400 au fost agresate chiar de preoți, iar restul au fost victime ale personalului auxiliar din cadrul Bisericii Catolice.

În total, raportul include aproximativ 1.250 de cazuri, fiecare cu mai multe victime. Circa 1.100 dintre acestea sunt atribuite direct preoților catolici.

Alte cifre din raport sunt la fel de cutremurătoare: peste 90% dintre victime sunt copii, majoritatea băieți.

Printre victime se numără și cinci călugărițe, 150 de adulți vulnerabili și 11 persoane cu dizabilități. Raportul subliniază lipsa eforturilor susținute ale Bisericii Catolice pentru rezolvarea acestei probleme.

În majoritatea cazurilor, abuzatorii nu ajung în fața justiției laice. Anchetele interne derulate de Biserică sunt adesea superficiale. De cele mai multe ori, preoții își pierd dreptul de a sluji în parohia respectivă sau de a preda ore de catehism copiilor, însă pot fi transferați în alte parohii.

