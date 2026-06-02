Peter Magyar va propune invitarea României în Grupul de la Vişegrad: „Să construim împreună o Europă Centrală puternică”

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat marţi, cu prilejul unei vizite la Berlin, că la viitorul summit al Grupului de la Vişegrad (V4), de la data de 23 iunie, le va propune omologilor săi ceh, polonez şi slovac extinderea acestui cadru de cooperare, informează MTI, potrivit Agerpres.

În conferinţa de presă comună susţinută cu cancelarul german Friedrich Merz, Peter Magyar a afirmat că va propune invitarea Austriei, Germaniei şi chiar a Croaţiei, Sloveniei şi României.

„Haideţi să construim împreună o Europă Centrală puternică”, a declarat prim-ministrul ungar, potrivit căruia cooperarea ar viza domeniile infrastructurii, economiei şi culturii.

Deși inițial a fost conceput ca un bloc menit să promoveze interesele Europei Centrale în UE, grupul și-a pierdut influența diplomatică în ultimii ani din cauza unor diviziuni interne profunde, în special între predecesorul pro-Kremlin al lui Magyar, Viktor Orban, și prim-ministrul polonez anti-rus și pro-UE, Donald Tusk.

Magyar şi-a propus ca acest grup să devină o veritabilă forță politică în Uniunea Europeana şi a sugerat că ar trebui să adere și țările nordice, Croația, Slovenia, probabil Austria și inclusiv tarile din Balcanii de Vest care în prezent nu fac parte din blocul comunitar.

După înlăturarea de la putere a fostului premier maghiar, Viktor Orban, Ungaria şi Polonia îşi propun să refacă Grupul de la Vișegrad, care să aibă un cuvant greu de spus în diplomaţia europeană.

