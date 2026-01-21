Live TV

Coreea de Nord produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare. „Acestea vor merge în străinătate”

Data actualizării: Data publicării:
Jong Un, center, inspects test-flights of hypersonic missiles, in Pyongyang
Kim Jong Un a participat la testarea rachetelor hipersonice. Foto: Profimedia
Din articol
Coreea de Nord, putere nucleară „ireversibilă”

Coreea de Nord produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a afirmat miercuri preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung. El avertizează asupra pericolului ca aceste arme să ajungă înclusiv în străinătate.

„Chiar şi astăzi, în Coreea de Nord se produce încă suficient material nuclear pentru a fabrica 10 până la 20 de arme nucleare pe an”, a declarat Lee într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În acelaşi timp, Phenianul continuă să-şi dezvolte tehnologia rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune, vizând să poată lovi teritoriul american, a adăugat şeful statului sud-coreean.

„La un moment dat, Coreea de Nord va obţine arsenalul nuclear de care consideră că are nevoie pentru a-şi menţine regimul, precum şi capacităţile sale ICBM (rachete balistice intercontinentale) capabile să ameninţe nu numai Statele Unite, ci întreaga lume”, a mai spus Lee Jae Myung.

„Şi, odată ce va exista un exces (de arme nucleare), acestea vor merge în străinătate, dincolo de graniţele sale. Atunci va apărea un pericol global”, a afirmat preşedintele sud-coreean.

În opinia sa, este necesară o abordare pragmatică pentru a rezolva dosarul nuclear nord-coreean, iar „suspendarea producţiei de materiale nucleare şi a dezvoltării ICBM” va fi, de asemenea, benefică „pentru toată lumea”.

Coreea de Nord, putere nucleară „ireversibilă”

Coreea de Nord deţine zeci de focoase nucleare, potrivit experţilor, în ciuda impunerii de sancţiuni internaţionale, şi susţine că acest arsenal este un factor de descurajare necesar împotriva a ceea ce consideră a fi ameninţarea militară din partea Statelor Unite şi a aliaţilor săi.

Phenianul a subliniat în repetate rânduri că nu va renunţa niciodată la armele sale nucleare şi s-a declarat o putere nucleară „ireversibilă”.

De la învestirea sa în iunie, Lee Jae Myung a pledat pentru reluarea dialogului cu Nordul, o schimbare radicală faţă de linia dură a predecesorului său conservator, Yoon Suk Yeol.

Dar Phenianul nu a răspuns favorabil acestei abordări. Nordul a acuzat recent Sudul de infiltrarea unei drone pe teritoriul său. Sudul a negat orice implicare din partea guvernului sau a armatei, dar a sugerat că civilii ar fi putut efectua operaţiunea, angajându-se să-i pedepsească pe eventualii responsabili.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
Ultimul tratat nuclear semnat de Rusia și SUA aproape a expirat. Ce înseamnă acest lucru
Yoon Suk Yeol
Președintele suspendat al Coreei de Sud, găsit vinovat în primul dintre cele patru procese. Ce urmează pentru Yoon Suk Yeol
incendiu Guryong gangnam seul
Incendiu major în ultima zonă săracă din districtul de lux Gangnam din Seul: 300 de pompieri intervin
Japan and South Korea leaders share informal moments in Nara
Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe
rachete balistice intercontinentale ale SUA
Fundația ordinii nucleare globale se prăbușește. Cum se pregătesc aliații SUA de noua eră post-americană
Recomandările redacţiei
Avionul lui Trump a făcut cale-ntoarsă. Foto: X
Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei...
putin
Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea...
nacnote de 100 de lei pe o masa
Impozitarea progresivă a revenit în discuție. De ce spun specialiștii...
petrolier venezuela confiscat de sua
SUA au sechestrat încă un petrolier cu legături cu Venezuela. Este al...
Ultimele știri
CCR discută astăzi sesizarea lui Nicuşor Dan privind utilizarea plajelor de la Marea Neagră
Criteriul care va decide țările câștigătoare în cursa globală a inteligenţei artificiale. Avertismentul șefului Microsoft
Accident grav pe A1, între un ansamblu auto şi un autoturism. O femeie a murit, iar un bărbat și un copil au fost răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Suma fabuloasă câştigată de Sabin Ilie la un cazino din Istanbul. Giovanni Becali, dezvăluire fabuloasă
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB a revenit în SuperLiga!
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
De ce este cola neagră: ingredientul care o face să aibă această culoare
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
"N-am ce să îi spun!" Reacția lui Chivu, după ce Inter a pierdut cu Arsenal și are trei eșecuri pe linie
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”