Coreea de Nord produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare. „Acestea vor merge în străinătate”

Coreea de Nord produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a afirmat miercuri preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung. El avertizează asupra pericolului ca aceste arme să ajungă înclusiv în străinătate.

„Chiar şi astăzi, în Coreea de Nord se produce încă suficient material nuclear pentru a fabrica 10 până la 20 de arme nucleare pe an”, a declarat Lee într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În acelaşi timp, Phenianul continuă să-şi dezvolte tehnologia rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune, vizând să poată lovi teritoriul american, a adăugat şeful statului sud-coreean.

„La un moment dat, Coreea de Nord va obţine arsenalul nuclear de care consideră că are nevoie pentru a-şi menţine regimul, precum şi capacităţile sale ICBM (rachete balistice intercontinentale) capabile să ameninţe nu numai Statele Unite, ci întreaga lume”, a mai spus Lee Jae Myung.

„Şi, odată ce va exista un exces (de arme nucleare), acestea vor merge în străinătate, dincolo de graniţele sale. Atunci va apărea un pericol global”, a afirmat preşedintele sud-coreean.

În opinia sa, este necesară o abordare pragmatică pentru a rezolva dosarul nuclear nord-coreean, iar „suspendarea producţiei de materiale nucleare şi a dezvoltării ICBM” va fi, de asemenea, benefică „pentru toată lumea”.

Coreea de Nord, putere nucleară „ireversibilă”

Coreea de Nord deţine zeci de focoase nucleare, potrivit experţilor, în ciuda impunerii de sancţiuni internaţionale, şi susţine că acest arsenal este un factor de descurajare necesar împotriva a ceea ce consideră a fi ameninţarea militară din partea Statelor Unite şi a aliaţilor săi.

Phenianul a subliniat în repetate rânduri că nu va renunţa niciodată la armele sale nucleare şi s-a declarat o putere nucleară „ireversibilă”.

De la învestirea sa în iunie, Lee Jae Myung a pledat pentru reluarea dialogului cu Nordul, o schimbare radicală faţă de linia dură a predecesorului său conservator, Yoon Suk Yeol.

Dar Phenianul nu a răspuns favorabil acestei abordări. Nordul a acuzat recent Sudul de infiltrarea unei drone pe teritoriul său. Sudul a negat orice implicare din partea guvernului sau a armatei, dar a sugerat că civilii ar fi putut efectua operaţiunea, angajându-se să-i pedepsească pe eventualii responsabili.

