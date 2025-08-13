Live TV

Pierderile zilnice ale Rusiei sunt de trei ori mai mari decât ale Ucrainei, afirmă Zelenski. Care sunt punctele slabe ale ucrainenilor

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski pe front [n regiunea Sumîi. Foto: Profimedia

Pierderile medii zilnice ale Rusiei în războiul din Ucraina se ridică la aproximativ 1.000, de aproximativ trei ori mai mult decât pierderile Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski la o întâlnire cu jurnaliștii.

„De exemplu, cifrele de ieri, care sunt aproximativ medii: pierderile rusești pe zi au fost de aproximativ 1.000 – 500 de morți și 500 de răniți”, a spus Zelenski, conform Kyiv Independent.

Chiar dacă forțele ruse au suferit pierderi masive în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei, avansul lor a accelerat în ultimele luni, în fața brigăzilor ucrainene cu efective insuficiente din estul regiunii Donetsk.

Furnizând cifre mai detaliate, Zelenski a spus că Rusia a suferit 531 de soldați uciși, 428 răniți și nouă capturați pe 11 august. La rândul său, pierderile Ucrainei s-au ridicat la 340, inclusiv 18 morți, 243 răniți și 79 dispăruți, a afirmat el.

„Este vorba de un raport de aproximativ 1 la 3 – pierderile lor sunt de trei ori mai mari”, a afirmat Zelenski.

Un studiu realizat în iunie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a estimat că 400.000 de soldați ucraineni au fost uciși sau răniți din 2022, o cifră apropiată de cea furnizată de Zelensky în decembrie.

În același timp, Moscova are un avantaj de 1 la 3 în ceea ce privește efectivele și un avantaj de 1 la 2,4 în ceea ce privește artileria, a spus Zelenski.

Ucraina deține un avantaj de 1 la 1,4 în ceea ce privește dronele cu vedere la prima persoană (FPV), un raport care ar putea ajunge chiar la 1 la 4 cu finanțare suplimentară din partea partenerilor europeni, potrivit președintelui.

Kievul se confruntă de mult timp cu o penurie de infanterie, neavând capacitatea de a compensa pierderile în același ritm ca Rusia.

Zelenski a declarat în ianuarie că armata ucraineană erau aproximativ 880.000 de soldați, în fața unei forțe de invazie ruse de 600.000 de soldați, deși Moscova deține avantajul numeric în anumite zone datorită concentrării forțelor.

Editor : Sebastian Eduard

