Forțele Armate ale Rusiei au suferit 42.860 de pierderi de personal în luna iulie, ceea ce reprezintă cel mai mare total lunar din 2026, a raportat Statul Major General al Ucrainei pe 1 august.

Estimările, care includ soldații uciși, răniți, dispăruți și capturați, au marcat prima dată în acest an când totalul a depășit 40.000 de pierderi rusești — maximul anual anterior fiind înregistrat în iunie, cu 39.290 de pierderi de personal.

În medie, pierderile rusești s-au ridicat la aproximativ 34.000 de efective pe lună pe tot parcursul anului 2026, conform statisticilor furnizate de Statul Major General, transmite presa de la Kiev.

Deși rata crescută a victimelor din rândul rușilor a contribuit parțial la încetinirea progresului Moscovei de-a lungul liniei frontului, cifrele au trezit îngrijorarea oficialilor ucraineni în contextul amenințării unui nou val de mobilizare rusă.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat pe 25 iulie, citând rapoarte ale serviciilor de informații, că președintele rus Vladimir Putin „pregătește condițiile pentru extinderea mobilizării”, pe fondul faptului că numărul tot mai mare de pierderi rusești pe câmpul de luptă continuă să depășească eforturile de recrutare ale Rusiei.

Pe 25 iulie, Zelenski a declarat că Moscova a înrolat 221.000 de persoane în armata rusă până în prezent în 2026, în timp ce a suferit aproape 225.500 de pierderi în rândul soldaților ruși, inclusiv 131.000 de morți și aproape 93.000 de răniți numai în acest an.

Bilanțul total al Statului Major General, publicat mai târziu în cursul lunii, a arătat că Rusia a suferit 238.650 de pierderi în acest an.

Ultimele comentarii ale lui Zelensky vin pe fondul unui val de avertismente potrivit cărora Moscova intenționează să recruteze mai mulți soldați în lunile următoare.

Pe lângă recrutarea cetățenilor ruși, Zelenski a declarat în discursul său de seară că Moscova se pregătește să primească încă 30.000 de soldați nord-coreeni pentru a-și susține războiul împotriva Ucrainei.

Într-un interviu separat acordat Fox News pe 31 iulie, Zelenski a estimat că forțele ruse au suferit aproximativ 1,6 milioane de victime militare de la începutul invaziei pe scară largă, dintre care aproximativ 700.000 de morți.

Președintele a dezvăluit, de asemenea, noi estimări privind victimele militare din rândul Ucrainei, afirmând că aproximativ 50.000 de militari ucraineni au fost uciși și aproximativ 400.000 răniți.

Editor : A.R.