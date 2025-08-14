Live TV

Platforma X, a lui Elon Musk, a fost afectată de o nouă pană la nivel mondial

Data publicării:
Platforma X a lui Elon Musk. Foto- Profimedia Images
Platforma X a lui Elon Musk. Foto- Profimedia Images

Platforma socială a lui Elon Musk, X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a înregistrat joi dimineață, pentru o scurtă perioadă de timp, probleme tehnice pe scară largă. Încercările de accesare a cronologiei și a profilurilor au afișat un mesaj de eroare care spunea: „S-a produs o eroare. Încercați să reîncărcați pagina”, relatează Variety.

Zeci de mii de utilizatori de pe toate continentele au trimis rapoarte de eroare către serviciul de monitorizare a disponibilității Downdetector.

Pagina de stare a platformei pentru dezvoltatori X status page nu a raportat niciun incident pentru joi, 14 august. Problemele ar fi fost rezolvate în mare parte în jumătate de oră de la apariția problemelor tehnice inițiale, numărul rapoartelor de probleme referitoare la X trimise către Downdetector scăzând treptat.

Rețeaua socială, o filială a companiei de inteligență artificială xAI a lui Musk, a suferit cel puțin trei întreruperi în 2025. X a fost afectată de întreruperi repetate pe 10 martie, pe care Musk le-a atribuit „unui atac cibernetic masiv” împotriva platformei. Ulterior, în aceeași lună, utilizatorii au raportat probleme la accesarea X, care păreau să fi fost rezolvate în jumătate de oră.

 

